17 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

17 березня віруючі згадують преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського
Яке сьогодні свято. 17 березня 2020 року шануються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський. Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни.
Наші предки в день Герасима-грачевника в кожному будинку пекли хліб у вигляді птаха, щоб задобрити граків і закликати хорошу погоду разом з рясним урожаєм. 17 березня весна боролася з холодами і проганяла всю нечисту силу.
Один раз в році на Русі люди стикалися зі злими духами-кикиморами. В хатах проводилися ритуали позбавлення від настирливої дружини домового..
В цей день зазвичай прилітали граки (фото з відкритих джерел)
Сьогодні Іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.