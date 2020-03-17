ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

17 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    17.03.2020 - 06:02
17 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Свято 17 березня (Колаж РБК-Україна)

17 березня віруючі згадують преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського

Яке сьогодні свято. 17 березня 2020 року шануються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський. Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни.

Наші предки в день Герасима-грачевника в кожному будинку пекли хліб у вигляді птаха, щоб задобрити граків і закликати хорошу погоду разом з рясним урожаєм. 17 березня весна боролася з холодами і проганяла всю нечисту силу.

Один раз в році на Русі люди стикалися зі злими духами-кикиморами. В хатах проводилися ритуали позбавлення від настирливої дружини домового..

17 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньВ цей день зазвичай прилітали граки (фото з відкритих джерел)

Сьогодні Іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.
  • Граки грають – на гарну погоду.
  • Граки в'ються зграями над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
  • Граки кричать – до дощу.
  • Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.
  • Якщо граки прилетіли взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде гарна і тепла погода.
  • Сни, які сняться в цей день збудуться через 12 днів.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день можна йти на будь-які операції і відвідувати стоматолога.
  • Не робіть великих покупок - вони будуть марними.
Великдень 2020: коли святкувати і скільки відпочиватимуть українці
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся