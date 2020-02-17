Праздник 17 февраля: все табу, история и приметы дня

17 февраля 2020 - какой сегодня праздник и что нельзя делать

17 февраля строго запрещено ходить в лес

Какой сегодня праздник. 17 февраля украинцы отмечают день Исидора Пелусиотского - ученика Иоанна Златоуста и автора богословских сочинений. Согласно житию, Исидор был родом из Александрии, происходил из христианской семьи.

В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

В своих посланиях он обращается с наставлениями к воинам, монахам и высокопоставленным лицам духовным. Эти письма сохранившиеся в большом количестве и начали издаваться после его смерти.

Исидор выступал в защиту Иоанна Златоуста во время гонения на него императрицы Евдокии. После смерти святителя Иоанна Исидор убедил архиепископа Александрийского Феофила включить имя Иоанна в диптихи для поминания как исповедника.

Исидор во время обострения споров с несторианами писал византийскому императору Феодосию II и убедил его созвать Третий Вселенский Собор для решения этого вопроса. Исидором были перенесены из Египта в Писидию (Малая Азия) мощи преподобных Паисия Великого и Павла Фивейского.

17 февраля - обычаи и приметы

В этот день жди крепких морозов. Если удалось избежать стужи - жди снегопад.

Еловые ветки сулят метель, если они сгибаются ближе к земле.

Если цвет леса стал темнее обычного, значит приближается оттепель. А стелящийся по земле туман сулит сразу и то, и другое.

Если туман стоит высоко, то ждать стоит ясную погоду.

17 февраля - запреты дня