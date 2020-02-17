Свято 17 лютого: всі табу, історія та прикмети дня

17 лютого суворо заборонено ходити в ліс
Який сьогодні свято. 17 лютого українці відзначають день Ісідора Пелусіотського - учня Іоанна Златоуста і автора богословських творів. Згідно житію, Ісідор був родом з Олександрії, походив з християнської сім'ї.
В юнацькі роки Ісідор подався на Пелусіотську гору, де жив пустельником, наслідуючи Іоанну Хрестителю. Під час подорожі до Константинополя познайомився з Іоанном Златоустом і став його учнем, присвятивши себе християнській проповіді.
У своїх посланнях він звертається з настановами до воїнів, ченців і високопоставлених духовних особ. Ці листи збереглися у великій кількості і почали видаватися після його смерті.
Ісідор виступав на захист Златоуста під час гоніння на нього імператриці Євдокії. Після смерті святителя Іоанна Ісидор переконав архієпископа Олександрійського Феофіла включити ім'я Іоанна у диптихи для поминання як сповідника.
Ісідор під час загострення суперечок з несторіанами писав візантійському імператору Феодосію II і переконав його скликати Третій Вселенський Собор для вирішення цього питання. Ісидором були перенесені з Єгипту в Пісидию (Мала Азія) мощі преподобного Паїсія Великого і Павла Фівейського.