Праздник 16 сентября: что строго нельзя делать, главные приметы
Среда 16 сентября 2020 06:01
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Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Эта дата имеет ряд примет и главных запретов
Какой сегодня праздник. 16 сентября православная церковь почитает память мученицы Василисы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане. До XVIII века ее называли Васса или Василиса.
Также в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны. Все они пострадали во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане.
В народе дату 16 сентября называли день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.
Главные приметы этого дня
- Гром гремит – к долгой и теплой осени.
- Теплый день – к поздней весне.
- Красный закат – к холодам или заморозкам.
- Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
- Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
- Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
- Большие муравейники – к суровой зиме.
- На елях шишек много – зима будет теплой.
- Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
- Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи - на скотном дворе нужно старую обувь повесить.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя свататься, жениться и гулять свадьбы.
- Нельзя ругаться матом и сквернословить.
- В этот день нельзя много есть и переедать.
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