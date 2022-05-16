Праздник 16 мая: что строго запрещено делать в этот особенный день
16 мая в Украине - День памяти жертв политических репрессий. Церковь чтит мучеников Тимофея и Мавры, а также почитает Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы. В народе день называют Мавра Рассадница.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Главные традиции этого дня
В этот день раньше было принято высаживать на грядки рассаду и засевать огороды. Отсюда и название праздника - Рассадница. Обязательно надо посадить капусту, она даст хороший урожай. Свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.
С этого дня также начинали готовить первые блюда из свежей зелени - крапивы, лебеды, щавеля и других.
В народе верили, что молодая крапива становится на Мавры очень полезной. Настой из нее может изгнать из тела болезнь, а мужчинам дать силу. Интересным обычаем было нарвать крапиву голыми руками и изрядно себя ею похлестать.
Также в народе верили, что на Мавры можно избавиться от сердечных мук. Влюбленные читали специальный заговор, чтобы больше не испытывать страданий.
Главные приметы на Мавры
- Если дуб уже распустил листья, а ясень еще нет - лето будет засушливым.
- К 16 мая уже запели соловьи - скоро все расцветет.
- Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.
- Много росы - огурцы в этом году уродятся на славу.
- Если утро сухое, днем будет дождь.
Считается, что сон с 15 на 16 мая скоро исполнится.
Что нельзя делать 16 мая
- Отказывать, если кто-то попросил вас о помощи.
- Громко веселиться, шуметь, устраивать гулянки.
- Ссориться со своими родными.
- Планировать дальнее путешествие.
День ангела сегодня празднуют:
Андрей, Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Мавра.
Что важного случилось в этот день
1648 - Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефану Потоцкому.
1686 - В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан "Вечный мир".
1920 - Жанна д'Арк канонизирована римской католической церковью.
1929 - В США состоялась первая церемония вручения премии "Оскар".
1975 - Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.
2004 - украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе Евровидение 2004.
2008 - Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.
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