Праздник 16 мая: что строго запрещено делать в этот особенный день

16 мая в Украине - День памяти жертв политических репрессий. Церковь чтит мучеников Тимофея и Мавры, а также почитает Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы. В народе день называют Мавра Рассадница.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler .

Главные традиции этого дня

В этот день раньше было принято высаживать на грядки рассаду и засевать огороды. Отсюда и название праздника - Рассадница. Обязательно надо посадить капусту, она даст хороший урожай. Свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.

С этого дня также начинали готовить первые блюда из свежей зелени - крапивы, лебеды, щавеля и других.

В народе верили, что молодая крапива становится на Мавры очень полезной. Настой из нее может изгнать из тела болезнь, а мужчинам дать силу. Интересным обычаем было нарвать крапиву голыми руками и изрядно себя ею похлестать.

Также в народе верили, что на Мавры можно избавиться от сердечных мук. Влюбленные читали специальный заговор, чтобы больше не испытывать страданий.

Главные приметы на Мавры

Если дуб уже распустил листья, а ясень еще нет - лето будет засушливым.

К 16 мая уже запели соловьи - скоро все расцветет.

Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.

Много росы - огурцы в этом году уродятся на славу.

Если утро сухое, днем будет дождь.

Считается, что сон с 15 на 16 мая скоро исполнится.

Что нельзя делать 16 мая

Отказывать, если кто-то попросил вас о помощи.

Громко веселиться, шуметь, устраивать гулянки.

Ссориться со своими родными.

Планировать дальнее путешествие.

День ангела сегодня празднуют:

Андрей, Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Мавра.

Что важного случилось в этот день

1648 - Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефану Потоцкому.

1686 - В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан "Вечный мир".

1920 - Жанна д'Арк канонизирована римской католической церковью.

1929 - В США состоялась первая церемония вручения премии "Оскар".

1975 - Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.

2004 - украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе Евровидение 2004.

2008 - Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.