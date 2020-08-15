Праздник 15 августа: все приметы, что запрещено делать в этот день

Праздник 15 августа (коллаж РБК-Украина)

В эту дату наши предки следили за сеном и, чтобы дождь не испортил его

Какой сегодня праздник. 15 августа православная церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана.

Святой Стефан был первым христианским мучеником еврейского происхождения и являлся одним из семи помощников учеников Христа. Стефана вместе с единоверцами апостолы избрали в качестве диакона, он должен был следить за порядком среди прихожан.

На Руси Стефана называли "сеновалом" в честь окончания сенокосных работ. Всей семьей 15 августа собирали цветы, из которых полагалось сплести Стефанов венок. Его обычно вешали в избе в красном углу, и если впоследствии кто-то заболевал, то отрывали пучок трав и заваривали их, считая, в соответствии с приметами, что дух летнего луга способен отогнать все недуги. Верили, что сила венка сохраняется вплоть до следующей весны – до самого Илларионова дня, отмечаемого 10 апреля.

Именинники этого дня – Василий, Никодим, Степан (Стефан).

Главные приметы этого дня

Ненастный и ветреный день – ждите затяжных дождей.

Прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предусматриваются.

Мелкий дождь идет 12 августа – ждите дождливую погоду ближайшие дни.

Лягушки квакают – к дождю, резко замолчали – к ветреной погоде.

Какая погода на Степана – таков и сентябрь будет;



Что нельзя делать в этот день

Нельзя рассказывать сон, который вам накануне приснился

Нельзя ругаться и ссориться

Нельзя строить планы на будущее - можно их сглазить

Как мы ранее писали, с Медового Спаса 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост.