Праздник 15 августа: все приметы, что запрещено делать в этот день

В эту дату наши предки следили за сеном и, чтобы дождь не испортил его
Какой сегодня праздник. 15 августа православная церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана.
Святой Стефан был первым христианским мучеником еврейского происхождения и являлся одним из семи помощников учеников Христа. Стефана вместе с единоверцами апостолы избрали в качестве диакона, он должен был следить за порядком среди прихожан.
На Руси Стефана называли "сеновалом" в честь окончания сенокосных работ. Всей семьей 15 августа собирали цветы, из которых полагалось сплести Стефанов венок. Его обычно вешали в избе в красном углу, и если впоследствии кто-то заболевал, то отрывали пучок трав и заваривали их, считая, в соответствии с приметами, что дух летнего луга способен отогнать все недуги. Верили, что сила венка сохраняется вплоть до следующей весны – до самого Илларионова дня, отмечаемого 10 апреля.
Именинники этого дня – Василий, Никодим, Степан (Стефан).
Как мы ранее писали, с Медового Спаса 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост.