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Праздник 14 июня: главные традиции, что категорически запрещено делать

STYLERЖизнь    14.06.2020 - 06:30
Праздник 14 июня: главные традиции, что категорически запрещено делать
Праздник 14 июня (коллаж: РБК-Украина)

14 июня отмечают день Устина и Харитона

Какой сегодня праздник. 14 июня христиане почитают память пророка Елисея. Святой пророк Елисей жил в IХ веке до Рождества Христова, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. По повелению Господню был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Также в этот день в народе отмечают день Устина и Харитона. Какие традиции и запреты этого дня в народе и православии – читайте ниже.

Пророк Елисей был сыном Сафата — зажиточного пахаря. По призыву Ильи-пророка сначала стал его помощником в год воцарения Ииуя, а затем после чудесного вознесения своего учителя живым на небо — самостоятельным пророком. Авторитет Елисея признавал царь Иудеи Иосафат, который с ним советовался. Став ревностным последователем своего учителя, пророка Илии, Елисей пророчествовал более 65 лет, при шести царях израильских, обличая их нечестие и склонность к идолопоклонству.

Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет: он выступил на пророческое служение при царе Ахаве — около 900 года до н. э., а скончался при царе Иоасе, в тридцатых годах IX в. до н. э.

Приметы на 14 июня

  • 14 июня утром ясно — будет хороший урожай ярых.
  • На Устина ветер с запада — скоро ухудшится погода.
  • Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна и конопли.

Что категорически нельзя делать

В древности верили, что в этот день нельзя ходить на огород, ибо непременно будет пожар.

В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.

Что можно делать 14 июня

Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.

Также в этот день принято было заниматься домашними делами.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие запреты и главные традиции Змеиного праздника.

Также мы писали о том, сколько дней и когда будут выходными в июне.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Праздники
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