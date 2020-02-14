Праздник 14 февраля: что нельзя делать сегодня, все приметы этого дня

Какой сегодня праздник. 14 февраля 2020 года православные чтут память мученика Трифона (232-250), пострадавшего за веру при императоре Деции Траяне. Святой жил во Фригии (Малая Азия), и с детства умел исцелять людей.

В юности, Трифон стал активно исцелял любые болезни и мог изгонять бесов из людей. Он вылечил одержимую нечистым духом дочь римского императора Гордиана. В 249 году на римский престол взошел император Деций. С этого момента начались жестокие гонения на христиан. В 250 году святой Трифон был схвачен, подвергнут страшным истязаниям и казнен.

В этот день девушки в деревне молились святому Трифону о хороших женихах, ведь февраль – пора свадеб. Трифонов день (14 февраля) совпадает с католическим днем святого Валентина, или днем всех влюбленных.

Наши предки-девушки гадали том, каким будет их будущий супруг. Замужние женщины, мечтающие забеременеть, бросали в рку или озеро, на котором практически нет льда, букет цветов и молились Богу.

Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны. Брак, заключенный 14 февраля, обещает быть счастливым и крепким.

Главные приметы этого дня:

Если на Трифона на небе масса звезд - весна будет не ранняя Если к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками - ждите хорошей погоды. Длинные сосульки – длинный лен. Погода на Трифона указывает, какой будет погода в течение месяца. Если в этот день тепло, то и ближайший месяц будет теплый. Снег идет –будет весна дождливая. Морозный день – весна позже придет и с холодами.

Что нельзя делать в этот день: