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Праздник 13 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот особенный день

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Воскресенье 13 февраля 2022 05:30
Праздник 13 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот особенный день Фото: Какой праздник 13 февраля (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

13 февраля 2022 года в православном календаре почитается память святого Никиты Печерского. В народе Никиту считали хранителем огня, молний, солнца, ему молились для защиты от пожаров и засухи. Этот день имеет свои особенные приметы, запреты, традиции.

Что можно и нельзя делать 13 февраля, обычаи и у кого сегодня день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что можно и нужно делать на Никиты

Святой проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, осуществлял большое количество добрых дел. Поэтому, чтобы почтить его память, нужно обязательно сделать что-то хорошее, тогда добро вернется вам сторицей.

Считается, то 13 февраля способствует ссорам между людьми. Этим раньше пользовались супруги неверных мужчин, чтобы заговорами и молитвами разорвать порочную связь и вернуть супруга к семье и детям.

Лучшим делом, которое вы можете сделать сегодня, это провести его с семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружной, а ссор не будет целый год.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Выходить из дому, чтобы на вас не навели порчу.
  • Браться за тяжелую работу, а также мести в доме, чтобы не вымести счастье за порог.
  • Быть равнодушным к нуждающимся, иначе сами вскоре можете нуждаться в помощи.

Важные приметы на Никиты Печерского

  • Днем виднеется иней - ночь будет без снега
  • Ясная ночь - завтра будет солнечная погода.
  • Вороны громко кричат - будет метель или снежная буря.
  • На солнце видно круги - будет урожайный год.

Если в этот день случился пожар, значит на семью навели порчу.

Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.

Именины в этот день празднуют

Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Илья, Клавдий, Виктория. Обязательно поздравьте родных и близких с их праздником.

Ранее мы писали про самые важные даты, которые мы будем отмечать до конца этого месяца.

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