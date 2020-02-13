Праздник 13 февраля: что строго запрещено делать сегодня, все приметы

Праздник 13 февраля 2020 (коллаж: РБК-Украина)

13 февраля можно заговорить мужчину от неверности

Какой сегодня праздник. 13 февраля по православной традиции почитают Святого Никиту, епископа Новгородского. За свою праведную жизнь он совершил огромное количество добрых дел, жил скромно, помогал ближним. Его причислили к лику святых в 1547 году.

Интересным фактом является то, что этот праздник имеет черты язычества. В древности верили, что Никита является покровителем огня - ему молились о защите от молний.

Именины в этот день празднуют Никита, Виктор, Богдан, Иван, Илья, Виктория.

Что можно сделать сегодня

Считалось, что 13 февраля способствует ссорам между людьми. В этот день жены неверных мужей верили, что могут разорвать заговорами и молитвами порочные узы и вернуть мужчину в семью. Делали это при помощи нового гребня, которому ломали "зубья", произнося текст заговора.

Никита Новгородский, по поверьям, мог погасить пожар и предотвратить засуху. Его считали хранителем от молний и пожаров. Если же 13 февраля случался пожар, то наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.

А вот если сделать доброе дело в этот день, то добро к вам вернется сторицей.

Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружной, и ссор не будет целый год.

Строгие запреты на 13 февраля

По поверьям, вечером нельзя выходить из дома - могут навести порчу.

Конечно, если 13 февраля выпадает на пятницу, то день считается неудачным и опасным.

Народные приметы на Никиту Новгородского

Ясная ночь 13 февраля обещала солнечную погоду завтра.

Воробьи утепляют гнезда - скоро будет стужа.

Если вороны громко кричат, это вещевало метель или снежную бурю.

На деревьях выпал иней - к ясной ночи.

Кроме того, считалось, если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.