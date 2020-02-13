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Свято 13 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    13.02.2020 - 06:03
Свято 13 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети
Свято 13 лютого 2020 (колаж: РБК-Україна)

13 лютого можна заговорити чоловіка від невірності

Яке сьогодні свято. 13 лютого за православною традицією вшановують Святого Микиту, єпископа Новгородського. За своє праведне життя він здійснив величезну кількість добрих справ, жив скромно, допомагав ближнім. Його зарахували до лику святих у 1547 році.

Цікавим фактом є те, що це свято має риси язичництва. У давнину вірили, що Микита є покровителем вогню - йому молилися про захист від блискавок.

Іменини в цей день святкують Микита, Віктор, Богдан, Іван, Ілля, Вікторія.

Що можна зробити сьогодні

Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв'язки й повернути чоловіка в сім'ю. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали "зуби", вимовляючи текст змови.

Микита Новгородський, за повір'ями, міг погасити пожежу та запобігти засусі. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

А ось якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.

Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.

Суворі заборони на 13 лютого

За повір'ями, ввечері не можна виходити з дому, бо можуть навести порчу.

Звісно, якщо 13 лютого випадає на п'ятницю, то день вважається невдалим і небезпечним.

Народні прикмети на Микиту Новгородського

  • Ясна ніч 13 лютого обіцяла сонячну погоду завтра.
  • Горобці утеплюють гнізда - скоро буде холоднеча.
  • Якщо ворони голосно кричать, це віщувало заметіль чи снігову бурю.
  • На деревах випав іній - до ясної ночі.

Крім того, вважалося, якщо людина народилася 13 лютого, вона буде любити мистецтво і може стати добрим ремісником.

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