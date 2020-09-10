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Праздник 10 сентября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Автор: Styler

10 сентября имеет ряд примет и запретов

Какой сегодня праздник. 10 сентября в православной церкви чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Кроме того, сегодня родился известный украинский режиссер Александр Довженко.

В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. 10 сентября вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды, с чем, собственно, и связано название праздника. Убирали коноплю и собирали урожай яблок. Говорили, что свататься в этот день не стоить, поскольку, по приметам, это сулит беду.

Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат (Игнат), Илларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор.

Главные приметы этого дня

  • Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • До 10-сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.
  • Увидеть во сне усопших родственников – к счастливой семейной жизни.
  • Встретить тещу – к беде.

Что нельзя делать в этот день

  • Категорически 10 сентября не стоит свататься, потому что, по приметам, это сулит беду.

Как мы ранее писали, в Украине могут вернуть жесткий карантин.

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