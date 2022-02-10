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Праздник 10 февраля: что строго запрещено сегодня делать, у кого именины

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Четверг 10 февраля 2022 05:21
Праздник 10 февраля: что строго запрещено сегодня делать, у кого именины Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

10 февраля украинцы отмечают день Ефрема Сирина - христианского богослова и поэта, одного из Учителей Церкви IV века, который родился в городе Низибии.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

По сказанию, Ефрем Сирин был сын от родителей благочестивых. Сам Ефрем Сирин называл себя человеком "неученым и малосмысленным", хотя его познаниям удивлялся даже Василий Великий.

В сочинениях самого Ефрема Сирина видно хорошее знакомство с произведениями не только христианских ученых, но и с "эллинской мудростью", с языческой мифологией и началами тогдашнего естествознания. В своих проповедях Ефрем Сирин нередко говорит о пользе знания и образования, которое "выше богатства".

Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв. Некоторые из них были переведены на греческий язык еще при жизни.

В этот день также принято отмечать именины домового. По народным представлениям, без домового не может стоять ни один дом. Как правило, если домовой показывался кому-нибудь из домочадцев, это сулило последнему болезнь или смерть.

В данный праздник нужно не только посетить церковь, чтобы помолиться, но и обязательно задобрить домашний дух. Для этого существует множество способов. Самый распространенный - оставить блюдечко с молоком и печеньем.

Главные приметы этого дня

  • Накормите домового 10 февраля - избавитесь от многих неприятностей.
  • Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.
  • Лес почернел – к оттепели.
  • Людям, рожденным 10 февраля, домовой помогает и всячески оберегает от бед.

Что нельзя делать в этот день

В народе считалось, что домовой не любит ссор, сварливых и неаккуратных людей. Их он наказывает, пугая по ночам и создавая в доме беспорядок: гасит в свет, разбрасывает посуду и прячет вещи.

Также ни в коем случае нельзя убивать насекомых, живущих в доме. К слову, лучше всего с домовым ладит именно кошка. Поэтому издеваться над ней нельзя, в частности на Ефрема стоит отблагодарить животное за помощь.

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