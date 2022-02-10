Свято 10 лютого: що строго заборонено сьогодні робити, у кого іменини

10 лютого українці відзначають день Єфрема Сирина - християнського богослова і поета, одного з вчителів Церкви IV століття, який народився в місті Нізібії.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

За сказанням, Єфрем Сирин був син від батьків благочестивих. Сам Єфрем Сирин називав себе людиною "невченою і малосмисленою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василь Великий.

У творах самого Єфрема Сирина видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, а й з "еллінською мудрістю", з язичницькою міфологією і началами тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирин нерідко говорить про користь знання і освіти, яке "вище багатства".

Число його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і увійшли частково в богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також заведено відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без будинкового не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хвороба або смерть.

В дане свято потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, а й обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

Головні прикмети цього дня

Нагодуйте будинкового 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.

Густе повітря над лісом - до дощу і негоди.

Ліс почорнів - до відлиги.

Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

Що не можна робити в цей день

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і неакуратних людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить у світ, розкидає посуд і ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До слова, найкраще з будинковим ладнає саме кішка. Тому знущатися над нею не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварині за допомогу.