Праздничный мокрый снег с дождем и штормовой ветер: синоптики дали прогноз на первые дни января

Погода в Украине в первые дни 2022 года не сильно порадует. Ожидается сильный штормовой ветер, мокрый снег с дождем и дожди – почти во всех областях страны.

Какая погода ждет украинцев на праздничные выходные, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре .

Как рассказала Наталка Диденко, Новый год начнется с дождей и теплой погоды. Влажная воздушная масса 1 января начнет перемещаться с запада, севера и центра в сторону востока.

Днем осадки утихнут в западной и северной части, но накроют все центральные области, юг и восток Украины.

"Дождь временами будет смешиваться с мокрым снегом. Фаза осадков будет иметь тонкую грань – зависит от колебаний температуры. Сильный ветер северо-западного направления, до штормовых порывов, в первый день 2022 года охватит большую часть Украины. Осторожно!" – предупредила синоптик.

По прогнозу Диденко, температура воздуха ночью составит от -1 до +3 градусов. На востоке ожидается -2 -7 градусов, в западной части +2 +5 градусов.

Днем 1 января ожидается +2 +6 градусов, в западных и северных областях прогреется до +8 градусов, на востоке ожидается около нуля.

В Киеве 1 января будет идти дождь, во второй половине дня осадки стихнут. Ожидается сильный штормовой ветер, с порывами до 15 м/с.

Температура в столице ночью ожидается около +2 градусов, днем прогреется до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 1 января

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 2 января погода в Украине снова кардинально поменяется. Осадки уйдут практически из всех областей страны и вернутся морозы.

На западе ночью ожидается от -2 до -4 градусов, на севере и в центре до -6 градусов, в южной и восточной части от -1 до +1 градуса.

Днем температура воздуха будет колебаться от -1 градуса до +2 градусов. На западе местами прогреется до +4 градусов.

В Киеве 2 января без существенных осадков, ночью -4 -6 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 2 января