Правозахисниця Матвійчук дасть публічне інтерв'ю в рамках виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

Олександра Матвійчук — правозахисниця та голова "Центру громадянських свобод" — дасть публічне інтерв’ю в рамках публічної програми виставки "ГОЛОСИ" Музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Бесіду модеруватиме Анастасія Платонова, культурний критик та куратор.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Коли: середа, 24 квітня, 17:00

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у музеї "Голоси мирних": https://forms.gle/VM7PzHHNv4T1xaqT9

Говоритимемо про:

— правозахисний аспект в контексті меморіалізації поточної україно-російської війни;

— виклики та важливість досягнення повоєнної справедливості;

— поступ у міжнародній адвокації України за час повномасштабної війни та роль у ньому задокументованих досвідів війни;

— шанси України на перезавантаження системи міжнародного права;

— те, чому знати і пам’ятати важливо — і на рівні тяглої індивідуальної та суспільної пам’яті, і на рівні інструментів адвокації і міжнародного права

Олександра Матвійчук — правозахисниця, яка працює над проблемами в Україні та регіоні ОБСЄ. Очолює правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", координує роботу ініціативної групи "Євромайдан SOS". Діяльність "Центру громадянських свобод" спрямована на захист прав людини та утвердження демократії в Україні та регіоні ОБСЄ.

Ініціативна група "Євромайдан SOS" здійснює моніторинг політичних переслідувань в Криму, документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час гібридної війни на Донбасі, проводить міжнародні кампанії для звільнення політичних в’язнів РФ.

Після початку нової збройної агресії у лютому 2022 року Олександра Матвійчук разом з партнерами створила ініціативу "Трибунал для Путіна" з метою документування міжнародних злочинів за Римським статутом Міжнародного кримінального суду в усіх регіонах України, які стали об’єктами атак росії.

У 2016 році отримала нагороду "Захисниця демократії" за "винятковий внесок у просування демократії та прав людини" від місій ОБСЄ. У 2017 році стала першою жінкою, яка взяла участь в Українській програмі для молодих лідерів Стенфордського університету.

У 2022 році була нагороджена премією Right Livelihood Award та визнана однією з 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Того ж року "Центр громадянських свобод", який очолює Олександра Матвійчук, отримав Нобелівську премію миру.

Публічні інтерв’ю відкривають цикл культурологічних подій музею "Голоси мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами нових заходів у соцмережах фонду та на сайті музею https://civilvoicesmuseum.org/