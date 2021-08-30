От правоохранителей требуют проверить деятельность Globalmoney на оккупированных территориях

Компанию Globalmoney подозревают в сотрудничестве с российскими финансовыми учреждениями - банком ВТБ и электронным кошельком Qiwi, находящихся под санкциями в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог на "Цензор.Нет" правозащитника Александра Аронца.

"Globalmoney поймали на том, что компания работает на оккупированных Россией украинских территориях, ведет страницу в запрещенной соцсети "Вконтакте" и консультирует там представителей "ЛНР"и "ДНР" по переводу средств из украинских банков в подсанкционные российские ВТБ и Qiwi. Впрочем, на своей странице в Facebook компания пишет, что это все ложь и происки конкурентов. А когда ты им тыкаешь носом, что на этой же странице Facebook ты и взял их сообщения о "Вконтакте" и о ВТБ, то они молчат и продолжают нарушать украинские законы" , - заявил правозащитник.

По его словам, с мая 2021 года в Украине действуют санкции против АО "КИВИ Банк". Однако электронные деньги "ГлобалМани" до сих пор можно обменять на электронные деньги QIWI (эмитент - АО "КИВИ Банк"). Инструкции по аналогичным обменам доступны и на других ресурсах.

"Учитывая информацию о том, что международная платежная система "ГлобалМани" осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой QIWI, это может представлять риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - добавил он.

Аронец отмечает, что приведенные данные являются достаточными основаниями для проверки деятельности ООО "ГлобалМани" по соблюдению требований законов Украины, указов президента и нормативно-правовых актов Национального банка.