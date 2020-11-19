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Как правильно выбрать растительное масло: эксперт рассказал секреты

Четверг 19 ноября 2020 06:56
Как правильно выбрать растительное масло: эксперт рассказал секреты
Как выбрать масло для готовки (фото: freepic.com)
Автор: Styler

Блогер рассказала, какое масло нужно выбирать для приготовления еды

Растительное масло - незаменимый продукт в каждой семье. Ни одна хозяйка не обходится без него. Нутрициолог Анна Никольская рассказала о трех важных критериях выбора достойного и полезного продукта. Итак, самое важное в масле - это качество, температура дымления и соотношение омега-кислот.

"Если уж и брать масло, то только холодного отжима, а лучше сыродавленное", сообщила эксперт на своей страничке в Instagram.

Температура горения (точка дымления) – предел в градусах, после которого масла начинает окисляться и выделять канцерогенные вещества. Чем меньше свободных жирных кислот в масле, тем более высокая эта точка.

Никольская отметила, что для тушения для тушения подойдут многие масла, так как там температура обычно не выше 100 градусов. А вот при жарке важно, чтобы не образовывалась сильная золотистая корочка, поэтому подходят масла с точкой дымления выше 165 градусов.

Если вам очень хочется почувствовать аромат масла в салате - выбирайте для этого льняное или тыквенное. Из бюджетного варианта может взять горчичное.

Напомним, что ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина рассказала, почему худеющим все время хочется есть.

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о кокосовом масле и масле гхи.

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