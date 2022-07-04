Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Правильная заморозка фруктов и ягод

Чтобы правильно заморозить фрукты и ягоды, их нужно распределить на подходящие по размеру и свойствам фрукты. Небольшого размера ягоды, вишню, алычу и тому подобные, само собой можно оставить в неизменном виде.

Далее возьмем среднего размера плоды, такие как сливы или абрикосы. Их целыми замораживать не стоит. Лучше извлечь косточки и разместить в морозильной камере половинками, так мы можем сохранить больше места.

Абрикосы надо хранить без косточек "половинками" (фото: pixabay)

И наконец, рассмотрите более крупные плоды, такие как груши и яблоки или персики. Из них желательно сделать пюре или сок - в таком виде они хранятся намного лучше.

Соблюдая несложные правила, вы сможете наслаждаться вкусными фруктами зимой. Правильный процесс заготовки плодов и ягод не только быстрый, но и поможет фруктам сохранить максимальное количество пользы и красивый внешний вид.

Как долго можно хранить фрукты и ягоды в морозильной камере

У фруктов, овощей и ягод есть свой срок хранения при заморозке: максимум - 1 год.

Помните, что главный враг замороженных продуктов - разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.

Не размораживайте фрукты и ягоды, если не собираетесь ими пользоваться (фото: volti.ua)

Правила заморозки фруктов

Температура должна соответствовать сроку хранения. Долгосрочный период хранение осуществляется при температуре от -18 до -23 С, при недолгом хранении достаточно температуры от 0 до -8 С.

Для начала фрукты нужно промыть и хорошо высушить. При отборе нужно выбрать достаточно спелые плоды и ягоды. Пригодятся и те, которые имеют повреждения, червоточины, помятость. Из них получится отличное пюре и сок, которые так же могут быть заморожены.

Поврежденные плоды можно превратить в пюре (фото: pixabay)

Если распределить фрукты на поддоне и замораживать их в течение 24 часов, а затем достать и распределить по пакетам и снова заморозить уже надолго, получится сухой метод заморозки.

Приготовленный сироп из воды и сахара поможет заморозить фрукты. Нарезанные фрукты залейте предварительно приготовленным сиропом в соотношении 2:1. Поместите их в пищевые контейнеры. После остывания в холодильнике заготовка перемещается в морозилку.

Поместите фрукты или ягоды в блендер и превратите их в пюре. В готовое пюре добавьте сахар по вкусу и распределите по контейнерам для дальнейшего замораживания.

Небольшое содержание сахара в некоторых видах заморозки является большим преимуществом перед различными видами варенья, в которых сахара очень много. Большое количество сахара является вредным и калорийным для организма. И на приготовление варенья тратится много времени. Самое главное - замороженные фрукты и ягоды более полезны и вкусны.