Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Раньше наши бабушки пытались сохранить летний урожай разным способом домашней консервации. Сейчас на смену устаревшему методу тепловой обработки фруктов пришел новый метод - замораживание плодов и ягод. Тем более всем известно, что при варке продукты теряют свою пищевую ценность, витамины и микроэлементы.
Как правильно замораживать фрукты и ягоды - читайте в нашем материале Styler далее.
Чтобы правильно заморозить фрукты и ягоды, их нужно распределить на подходящие по размеру и свойствам фрукты. Небольшого размера ягоды, вишню, алычу и тому подобные, само собой можно оставить в неизменном виде.
Далее возьмем среднего размера плоды, такие как сливы или абрикосы. Их целыми замораживать не стоит. Лучше извлечь косточки и разместить в морозильной камере половинками, так мы можем сохранить больше места.
Абрикосы надо хранить без косточек "половинками" (фото: pixabay)
И наконец, рассмотрите более крупные плоды, такие как груши и яблоки или персики. Из них желательно сделать пюре или сок - в таком виде они хранятся намного лучше.
Соблюдая несложные правила, вы сможете наслаждаться вкусными фруктами зимой. Правильный процесс заготовки плодов и ягод не только быстрый, но и поможет фруктам сохранить максимальное количество пользы и красивый внешний вид.
У фруктов, овощей и ягод есть свой срок хранения при заморозке: максимум - 1 год.
Помните, что главный враг замороженных продуктов - разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.
Не размораживайте фрукты и ягоды, если не собираетесь ими пользоваться (фото: volti.ua)
Поврежденные плоды можно превратить в пюре (фото: pixabay)
Небольшое содержание сахара в некоторых видах заморозки является большим преимуществом перед различными видами варенья, в которых сахара очень много. Большое количество сахара является вредным и калорийным для организма. И на приготовление варенья тратится много времени. Самое главное - замороженные фрукты и ягоды более полезны и вкусны.
Ранее мы писали, что не так с замороженными ягодами в супермаркете.
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