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Как правильно питаться летом: диетолог дала дельные советы

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Среда 06 июля 2022 16:48
Как правильно питаться летом: диетолог дала дельные советы Питание летом (freepik)
Автор: Марина Настевич

Летом, когда на улице стоит жара, надо пересмотреть свой режим питания. Так, хорошо будет повысить потребление сезонных овощей и фруктов, а вот жирную пищу необходимо ограничить.

Об основных правилах и особенностях питания летом рассказала в Instagram врач-диетолог Олеся Добрянская.

Лето богато витаминами и атиоксидантами. По чему мы страдаем зимой? Правильно, по ягодам и фруктам, по ароматной зелени, помидорам, молодому картофелю, сладкой кукудурге и хрустящим огурцам. Летом все ягоды, фрукты, овощи не только объективно вкуснее, но и доступнее и дешевле.

Летом обменная система организма работает чуточку иначе:

  • Аппетит снижается.
  • Тормозится секреция пищеварительных секретов (желудочного сока, ферментов ПЖ, синтез желчи). Температура тела повышается.
  • Метаболизм ускоряется.
  • Усиливается потоотделение (вместе с потом мы теряем важные электролиты - Na, K, Ca, Cl). Почки компенсаторно на жару сохраняют нам жидкость (поэтому могут быть отеки + из-за потери калия).
  • Движемся мы больше (и эта физактивность есть нетренировочная).


Поэтому, чтобы избежать ощущения тяжести, не нагружайте пищеварительную систему жирной, жареной, копченой пищей и фаст-фудом.

Уместно:

1. Более плотный завтрак (до 12:00).
2. Легкий обед с обязательным поддержанием питьевого режима (чистая вода, ароматизированная водичка с мятой/базиликом/ягодами/цитрусы, чай зеленый)
3. В течение дня салат с творогом/рыбой/птицей/бобовыми, холодный суп или борщ, окрошка и т.п. Старайтесь заправлять не жирными, тяжелыми заправками (майонез), а "облегченными" вариантами заправок, напр. лимонный сок, оливковое масло и орегано, греческий йогурт, тахина.
4. Плотнее может быть и ужин, когда температура на улице снижается, то есть во время, когда нет жары.

Особенности питания летом

Кашу, макроны, хлеб в качестве гарнира частично можно заменить другими сезонными крахмалистыми сложными углеводами - молодой картофель, свежий горошек, отварная свекла/морковь, кукуруза, овощи-гриль, рагу.

Также обратите внимание на белок. Избыток мяса может давать тяжесть, писала почему. Поэтому белок должен быть легкоусвояемый: яйца, молочные продукты, бобовые, рыба и морепродукты, в перекрученной на фарш птице в виде котлеток/тефтелькам/фрикаделек на пару белок легче усваивается (поэтому есть такая рекомендация по белку в гастрорационе, послеоперационном периоде, маленьким деткам и людям пожилого возраста). Также, чтобы белок легче усваивался, можно к нему добавлять органические кислоты, например лимон на рыбу, ягодный соус, бальзамический соус, и тому подобное.

Как правильно питаться летом: диетолог дала дельные советыКак правильно питаться летом: диетолог дала дельные советыЧем лучше питаться в летний период (фото: instagram.com/doctor_dobra)

Ранее диетолог назвала 7 необходимых элементов питания летом - что надо добавить в рацион.

А также диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.

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