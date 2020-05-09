Как правильно надеть одноразовую маску: все делали неправильно

Во время COVID-19 многие носят маску совсем не так, как следует
Коронавирус 2020 передается от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле. Поэтому важно придерживаться некоторых мер безопасности и носить маску.
Медсестра из Японии показала видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети Twitter.
Многих удивило увиденное, так как большинство делает совершенно наоборот. Сначала медсестра демонстрирует различные стороны маски. На одной из их веревки крепятся к самой ткани, покрывающей лицо, а на обратной стороне таких креплений нет.
Оказывается, тыльная сторона - та, на которой нет креплений маски к веревкам, а не наоборот. Но перед тем, как надеть маску, необходимо еще отрегулировать зажим для носа.
К слову, прикасаться к маске следует только за петли (или веревочки) и только после дезинфекции рук. Смена маски на новую должна происходить каждые два часа пребывания на улице или в людном месте.
Напомним, что эксперты указали на основную группу риска, которая умирает от коронавируса 2020 значительно чаще.
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