Как правильно надеть одноразовую маску: все делали неправильно

Коронавирус 2020 - как правильно носить маску (фото: РБК-Украина)

Во время COVID-19 многие носят маску совсем не так, как следует

Коронавирус 2020 передается от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле. Поэтому важно придерживаться некоторых мер безопасности и носить маску.

Медсестра из Японии показала видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Многих удивило увиденное, так как большинство делает совершенно наоборот. Сначала медсестра демонстрирует различные стороны маски. На одной из их веревки крепятся к самой ткани, покрывающей лицо, а на обратной стороне таких креплений нет.

Коронавирус 2020 - как правильно носить маску

Оказывается, тыльная сторона - та, на которой нет креплений маски к веревкам, а не наоборот. Но перед тем, как надеть маску, необходимо еще отрегулировать зажим для носа.

К слову, прикасаться к маске следует только за петли (или веревочки) и только после дезинфекции рук. Смена маски на новую должна происходить каждые два часа пребывания на улице или в людном месте.

Напомним, что эксперты указали на основную группу риска, которая умирает от коронавируса 2020 значительно чаще.

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