Як правильно надіти одноразову маску: все робили неправильно

Коронавірус 2020 - як правильно носити маску (фото: РБК-Україна)

Під час COVID-19 багато людей носять маску зовсім не так, як слід

Коронавірус 2020 передається від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 з носа або рота при кашлі. Тому важливо дотримуватися деяких заходів безпеки і носити маску.

Медсестра з Японії показала відеоінструкцію, як правильно надіти одноразову медичну маску. Відповідний ролик опубліковано в соціальній мережі Twitter.

Багатьох здивувало побачене, так як більшість робить зовсім навпаки. Спочатку медсестра демонструє різні сторони маски. На одній мотузки кріпляться до самої тканини, що покриває обличчя, а на звороті таких кріплень немає.

Коронавірус 2020 - як правильно носити маску

Виявляється, тильна сторона - та, на якій немає кріплень маски до мотузок, а не навпаки. Але перед тим, як надіти маску, необхідно ще відрегулювати затиск для носа.

До речі, торкатися до маски слід тільки за петлі (або мотузочки) і тільки після дезінфекції рук. Зміна маски на нову повинна відбуватися кожні дві години перебування на вулиці або в людному місці.

Нагадаємо, що експерти вказали на основну групу ризику, яка вмирає від коронавірусe 2020 значно частіше.

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