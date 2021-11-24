Как правильно ходить в продуктовый магазин и не покупать лишнего: полезная инструкция

В магазинах часто люди перед огромным выбором продуктов питания покупают много лишней и вредной еды. Поэтому нужно определить, какие продукты стоит приобрести, а он каких лучше отказаться.
Об этом пишет Healthline.
Так, многие люди ходят в магазины без списка или даже без представления о том, какие блюда они планируют приготовить. Однако, большинство покупателей создает определенный список.
В частности, список можно поделить на подразделения, и это поможет сэкономить время на покупки.
Поэтому полезный список может выглядеть так:
Кроме того, вместо списка в магазин можно взять еженедельное меню, в котором перечислить, какие ингредиенты нужны для приготовления блюд на следующую неделю.
Также, если планируете покупать очень много, то берите маленькую, а не большой корзину. Подсознательно наш мозг хочет наполнить всю корзину или коляску покупками. А это значит, что он предательски будет побуждать накупить больше, чем нужно. Отмечается, что в магазине не стоит заглядывать в те отделы, которые вам не нужны. Это поможет приобрести только самые необходимые продукты.
Важно воздерживаться от импульсивных покупок. Предотвратить это поможет сытная еда перед походом за покупками. Если человек идет в магазин голодным, у него больше шансов купить то, что ему не нужно.
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