UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как правильно ходить в продуктовый магазин и не покупать лишнего: полезная инструкция

Автор: Тетяна Самарук

В магазинах часто люди перед огромным выбором продуктов питания покупают много лишней и вредной еды. Поэтому нужно определить, какие продукты стоит приобрести, а он каких лучше отказаться.

Об этом пишет Healthline.

Как подготовиться к походу в магазин

Так, многие люди ходят в магазины без списка или даже без представления о том, какие блюда они планируют приготовить. Однако, большинство покупателей создает определенный список.

В частности, список можно поделить на подразделения, и это поможет сэкономить время на покупки.

Поэтому полезный список может выглядеть так:

  • овощи: брокколи, спаржа, лук, шпинат, перец, кабачки, картофель, морковь, зелень, лук-порей и грибы;
  • фрукты: мандарины, яблоки, грейпфруты, апельсины, бананы, лимон и ананас;
  • крупы: рис, гречка, пшено, овсянка, ячмень и горох;
  • белки: яйца, рыба, куриные грудки;
  • молочные продукты: молоко, йогурт, сыр "Фета";
  • приправы: оливки, вяленые томаты, заправка для салата, оливковое и подсолнечное масло;
  • напитки: бутылочная вода, кофе и чай;
  • сладости: сухофрукты, темный и молочный шоколад.

Кроме того, вместо списка в магазин можно взять еженедельное меню, в котором перечислить, какие ингредиенты нужны для приготовления блюд на следующую неделю.

Также, если планируете покупать очень много, то берите маленькую, а не большой корзину. Подсознательно наш мозг хочет наполнить всю корзину или коляску покупками. А это значит, что он предательски будет побуждать накупить больше, чем нужно. Отмечается, что в магазине не стоит заглядывать в те отделы, которые вам не нужны. Это поможет приобрести только самые необходимые продукты.

Важно воздерживаться от импульсивных покупок. Предотвратить это поможет сытная еда перед походом за покупками. Если человек идет в магазин голодным, у него больше шансов купить то, что ему не нужно.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десерта.

Также мы писали, как получить максимум пользы от еды.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты