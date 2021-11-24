Как правильно ходить в продуктовый магазин и не покупать лишнего: полезная инструкция

Как подготовиться к походу в магазин

Так, многие люди ходят в магазины без списка или даже без представления о том, какие блюда они планируют приготовить. Однако, большинство покупателей создает определенный список.

В частности, список можно поделить на подразделения, и это поможет сэкономить время на покупки.

Поэтому полезный список может выглядеть так:

овощи: брокколи, спаржа, лук, шпинат, перец, кабачки, картофель, морковь, зелень, лук-порей и грибы;

фрукты: мандарины, яблоки, грейпфруты, апельсины, бананы, лимон и ананас;

крупы: рис, гречка, пшено, овсянка, ячмень и горох;

белки: яйца, рыба, куриные грудки;

молочные продукты: молоко, йогурт, сыр "Фета";

приправы: оливки, вяленые томаты, заправка для салата, оливковое и подсолнечное масло;

напитки: бутылочная вода, кофе и чай;

сладости: сухофрукты, темный и молочный шоколад.

Кроме того, вместо списка в магазин можно взять еженедельное меню, в котором перечислить, какие ингредиенты нужны для приготовления блюд на следующую неделю.

Также, если планируете покупать очень много, то берите маленькую, а не большой корзину. Подсознательно наш мозг хочет наполнить всю корзину или коляску покупками. А это значит, что он предательски будет побуждать накупить больше, чем нужно. Отмечается, что в магазине не стоит заглядывать в те отделы, которые вам не нужны. Это поможет приобрести только самые необходимые продукты.

Важно воздерживаться от импульсивных покупок. Предотвратить это поможет сытная еда перед походом за покупками. Если человек идет в магазин голодным, у него больше шансов купить то, что ему не нужно.