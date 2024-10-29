Правильно готуємо компост до зими: без цих 6 справ він зіпсується

Створіть огорожу для компостної купи

Відкрита компостна купа може розповзтись від дощів та снігу, що уповільнить розкладання матеріалів. Щоб уникнути цього, огородіть компост.

Використовуйте для цього дерев'яні дошки, металеві листи або бетонні секції - так компост краще зберігатиме температуру і швидше дозріватиме. Така огорожа захистить компост від розмивання і дозволить йому дозрівати рівномірно.

Перемішайте компост для прискорення процесів

До кінця осені компост часто має свіжі органічні шари на поверхні та вже розкладені - внизу. Щоб усі шари розкладалися рівномірно, перемішайте купу.

Це допоможе бактеріям і черв’якам рівномірно розподілитися по всій масі, а також сприятиме швидшому дозріванню компосту. Перемішувати компост зручно вилами, а після цього можна покрити поверхню торфом чи тирсою для усунення запаху.

Забезпечте доступ кисню до компосту

Кисень є важливим для процесу компостування, адже бактерії потребують його для активного розкладання органіки. Після перемішування купу слід проколоти в декількох місцях довгими палками або іншим інструментом.

Це допоможе кисню проникнути вглиб компосту і прискорить процес дозрівання. Аерація компосту особливо корисна восени, коли температура знижується.

Підтримуйте достатню вологість компосту

Вологість є ключовою умовою швидкого розкладання, однак осінні дощі можуть бути недостатніми. У суху осінь компост слід зволожувати зі шлангу або поливати колодязною водою, яка не містить хлору, що може пригнічувати корисні бактерії.

Достатня вологість підвищить шанси на утворення якісного компосту до весни, який стане чудовим добривом для рослин.

Використовуйте стимулятори для пришвидшення компостування

Щоб компост визрів швидше, восени можна додати спеціальні біоконцентрати, що містять корисні бактерії для переробки органіки.

Їх слід додавати поки тепло, оскільки бактерії активні лише при плюсових температурах. Такі стимулятори не тільки прискорять процес розкладання, але й забезпечать підтримку стабільної температури у купі навіть взимку.

Укрийте компост на зиму

З настанням холодів компост доцільно вкрити для збереження тепла і захисту від промерзання. Використовуйте для цього торф, солому чи опале листя, розклавши їх товстим шаром.

Для кращого ефекту можна накрити компост плівкою, але залишити доступ повітря, щоб підтримати активність бактерій. Таке утеплення допоможе компосту дозрівати навіть у найхолодніші місяці.