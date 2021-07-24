Эти правила помогут уберечь здоровье и спасти жизнь: что нужно знать о еде летом

"Что для вас важнее – временное гастрономическое наслаждение или жизнь? На первый взгляд, вопрос странный и даже абсурдный. Но! Многие люди уперто не хотят замечать опасность от употребления некоторых продуктов, которые могут привести к фатальным последствиям. Например, при покупках на пляже или на стихийных рынках вяленую, копченую, консервированную рыбу или сомнительные продукты из мяса", - отмечают медики.

Игнорирование правил безопасного питания могут привести к отравлениям, интоксикации организма и даже смерти. Основную опасность представляют продукты с ботулотоксинами. И самое страшное – они никак не проявляются в продуктах – не влияют ни на вкус, ни на вид.

Какие важные правила о еде летом нужно знать:

1. Поддерживайте чистоту – как продуктов, которые вы собираетесь употреблять, так и рук.

2. Разделяйте сырую еду от уже приготовленной, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

3. Тщательно готовьте еду, чтобы убить все микроорганизмы.

4. Храните еду при безопасной температуре. Горячей или холодной – чтобы избежать размножения микроорганизмов.

5. Используйте безопасную воду и свежие продукты.

5 правил безопасного питания летом

Какие симптомы говорят об отравлении

Тошнота

Рвота

Диарея

Повышение температуры

Головная боль

Боль в животе

При проявлении таких симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.