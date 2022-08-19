"Правдолюб, который всегда шел впереди": Порошенко про Юрия Каракая, который погиб на фронте

Пятый президент Петр Порошенко сообщил о гибели на фронте активиста ОО "Дело Общин" Юрия Каракая. В первый же день широкомасштабного вторжения Юрий Каракай вступил в ряды 206-го батальона территориальной обороны Киева, а затем отправился на фронт.

"Снова тяжелая потеря для нашей команды. Война забирает лучших... Вчера под минометным обстрелом на фронте погиб Юрий Каракай. Он был правдолюбом, чувствовал несправедливость сердцем. А свою позицию отстаивал действиями: и в мирные времена на баррикадах, протестах, акциях, и в военное время на фронте. Такие всегда идут впереди и берут на себя ответственность не только за себя, а за судьбу всей страны", - написал Порошенко.

По его словам, начало широкомасштабного вторжения он также встретил в офисе, вступив в ряды батальона 206. Впоследствии без колебаний пошел на фронт защищать Украину от врага.

"Героев убивают, но слава их вечна... Покойся с миром, Дружище. Враги поплатятся за твою жизнь. Как и при жизни каждого погибшего украинца и украинки", - добавил Порошенко.