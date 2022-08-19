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"Правдолюб, який завжди йшов попереду": Порошенко про Юрія Каракая, який загинув на фронті

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П'ятниця 19 серпня 2022 21:59
"Правдолюб, який завжди йшов попереду": Порошенко про Юрія Каракая, який загинув на фронті Фото: Юрій Каракай (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив про загибель на фронті активіста ГО "Справа Громад" Юрія Каракая. У перший же день широкомасштабного вторгнення Юрій Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

Про це він написав у Facebook.

&quot;Правдолюб, який завжди йшов попереду&quot;: Порошенко про Юрія Каракая, який загинув на фронті"Знову важка втрата для нашої команди. Війна забирає найкращих… Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай. Він був правдолюбом, відчував несправедливість серцем. А свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у воєнні часи на фронті. Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни", - написав Порошенко.

За його словами, початок широкомасштабного вторгнення він також зустрів у офісі, вступивши до лав 206 батальйону. Згодом без вагань пішов на фронт боронити Україну від ворога.

"Героїв убивають, але слава їхня вічна… Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки", - додав Порошенко.

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