Правда та міфи про мамопластику: хірург пояснив, як уникнути ускладнень та не шкодувати

Щороку у світі проводиться понад півтора мільйона операцій з корекції форми та розміру молочних залоз. Такі статистичні дані наводить Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS). Ускладнення після мамопластики виникають приблизно у 2% випадків.

"Певний ризик дійсно існує, адже, мамопластика - це повноцінне хірургічне втручання. І одне із завдань пластичного хірурга - проаналізувати ризики та зробити все, щоб їх уникнути. Завжди обирайте професіоналів з досвідом, які використовують перевірені хірургічні техніки та працюють лише з якісними сертифікованими імплантатами", - каже Олександр Бебих.

Де знайти такого хірурга?

Почніть вивчати тему. Прочитайте відгуки в інтернеті. Подобається, як зробили пластику вашій знайомій чи подрузі? Запитайте про її враження та досвід. Живі рекомендації - найкращі. Тільки так можна знизити ризики до мінімуму.

"І це стосується не лише вашого здоров’я, а й естетичного вигляду грудей. Мені досить часто доводиться виправляти чужі помилки. Пацієнтки просять прибрати асиметрію грудей, яка з’явилась відразу після операції. Або ж горе-хірург взагалі неправильно розмістив імплантати й груди не мають естетичної форми. Таким "профі" довіряти своє здоров’я точно не варто. Найпоширеніше ускладнення, яке трапляється відразу після операції - інфекційне запалення. Але є й більш пізні ускладнення, які можуть проявитися через кілька років після мамопластики - це серома та капсулярна контрактура", - підкреслив фахівець.

Легке розв’язання проблеми

Коли хірург встановлює силіконовий імплантат, організм створює навколо нього спеціальну оболонку. Вона має приблизно таку ж товщину, як звичайна латексна рукавичка. Серома - це скупчення між капсулою та імплантатом рідини лімфоїдного характеру, яка створює певний дискомфорт.

"Причина виникнення сероми - пошкодження хірургом лімфатичних судин, що призводить до витоку лімфи. Як правило, серома - рідкісне явище, яке з'являється за два, три, або й вісім років після операції. Спочатку жінки відчувають дискомфорт. Потім помічають, що у них збільшились груди. На щастя, усунути цю проблему досить легко - достатньо призначити антибіотики й невдовзі рідина зникне сама. Раніше хірургам доводилось для цього робити пункцію - прокол, через який рідина виходила назовні. Якщо після лікування серома виникла знову, це може перерости в інше ускладнення - капсулярну контрактуру", - пояснив пластичний хірург.

Проста формула

Капсулярна контрактура виникає за кілька років після операції, коли організм сформував навколо імплантату надмірно щільну фіброзну капсулу. Простіше кажучи, товщина капсули збільшується і починає стискати імплантат.

Це призводить до деформації грудей: вони підтягуються вверх, або опускаються донизу. Цей процес супроводжується больовими відчуттями.

"Крім сероми спровокувати капсулярну контрактуру може й бактеріальна інфекція. Хоча є теорії й про те, що ріст капсулярної контрактури - це індивідуальна реакція організму на імплантат. Дійсно, результати останніх досліджень говорять про те, що при використанні деяких видів імплантатів ризик цього ускладнення зменшується", - каже Олександр Бебих.

Він додав, що для того, аби позбутися проблеми, потрібно видалити імплантат та капсулу, яку створив організм, а потім встановити новий імплантат. Мінімізувати ризики хірург може за допомогою простої формули: використовувати лише якісні імплантати та дотримуватись стерильності під час операції. Пластичний хірург Олександр Бебих розказав усю правду про мамопластику (фото з особистого архіву)

Це лише міфи

Найпоширеніший страх, який лякає жінок, що задумуються про мамопластику: силіконові імплантати викликають онкологічні захворювання. Варто сказати, що зв’язок між імплантатами та онкологією досі не встановлений, про що свідчать дослідження Національного інституту раку США.

"Це такий же міф, як і те, що силіконовий імплантат може вибухнути під час авіаперельоту чи порватись під час занять сексом. Мені відомо не так багато випадків, коли силіконовий імплантат дійсно розірвався. Перший випадок, коли дівчина потрапила в аварію. Другий - коли в спортзалі на груди дівчині, яка виконувала вправи, впала штанга. Насправді імплантати рвуться дуже рідко. І основна причина цього - брак, - пояснює пластичний хірург.

Він додав, що навіть якщо таке сталося, не варто панікувати. Вміст імплантатів не потрапить до тканин і ніяк не вплине на ваше здоров’я. Тобто весь час до корекції ви будете в безпеці.

Ще один міф - імплантати потрібно регулярно міняти, бо вони виходять з ладу і шкодять здоров’ю.

"Це не так. Деякі виробники дають своїм виробам гарантію в 10 років, але якщо все окей - ви можете ходити з ними 20 років і більше. В медичній пресі є дані про те, що деякі пацієнтки ходять з імплантатами понад 50 років і не мають жодних проблем. Щоб резюмувати, скажу: пластика грудей - це відповідальний крок. Робити пластику чи ні? Просто зважте всі плюси й мінуси. Якщо плюсів більше - обирайте пластику. Якщо більше страхів - не поспішайте, ви ще не готові. Але коли мої пацієнтки бачать результат пластики, завжди кажуть: "Я така рада, що на це наважилась!" - сказав Олександр Бебих.