Правда очі коле: Джастін Тімберлейк має намір подати до суду на Брітні Спірс

Джастін Тімберлейк планує подати до суду на Брітні Спірс

Після виходу мемуарів, у яких співачка детально розповіла подробиці їхніх стосунків, та неприємні наслідки сильної любові, музиканта почали безперервно цькувати й багато хто змінив свою думку щодо нього. І звісно, не на кращу, а навпаки хтось розчарувався в улюбленому артисті, як в чоловікові та як в чемній людині.

Зараз Тімберлейк зазнає колосальних збитків, причому не тільки репутаційних, а й матеріальних, оскільки вже кілька майданчиків скасували його концерти.

Також чоловік і самостійно скасовує свої виступи через те, як його сприймає публіка.

Річ в тому, що громадськість накинулася на Тімберлейка, звинувативши його в тому, що юний артист зруйнував життя Спірс. А деякі взагалі пропонували бойкотувати зірку.

Концерти Тімберлейка скасовують через Брітні Спірс (фото: Getty images)

Тімберлейк не може терпіти такого ставлення до себе і, схоже, має рішучий намір боротися за своє чесне ім'я та репутацію, яка приносить йому задоволення та гроші

Вже відомо, що актор та співак зібрався подавати позов проти Брітні. Повідомляється, що Джастін сподівався дочекатися, коли скандал трохи вщухне, проте поки що пристрасті продовжують спалахувати, а Джастіна та його дружину Джесіку Біл, на жаль, продовжують хейтити в соцмережах.

Нагадаємо, у своїй книжці Брітні Спірс розповіла, що саме Тімберлейк змусив її позбутися дитину через те, що не був готовий ставати молодим батьком не маючи майже нічого.

А тепер чоловік платить дуже дорогу ціну, за те, що правда з далекого минулого стала доступною для всього світу.

Джастін Тімберлейк планує подати до суду на Спірс (фото: Getty images)