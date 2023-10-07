Правда чи міф: Аніта Луценко пояснила, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування

Чи має бути кріпатура після ефективного тренування

"Побутує думка, що якщо не було кріпатури - тренування пройшло дарма. Чому є такий міф? Людина хоче відчувати одразу після тренування ефект і якщо не кріпатура, то немає взагалі ніяких ознак - все ок чи ні?" - пише тренер.

Ненормальними є наступні ознаки після тренування:

запаморочення

коли людину трусить

холодний піт

сильна кріпатура

нудота

біль у суглобах

"Кріпатура - це біль, внаслідок травматизації м’язів. Чи можна сказати, що ви травмували щось і воно стало кращим? Ні. Отож. У вас не має бути кріпатури. Так, вона виникає від неочікуваного, великого і оригінального навантаження. Не гоніться за нею. Кріпатура не свідчить про те, що тренування було класне", - зазначила Луценко.

Три міфи про схуднення

Також Аніта Луценко назвала три найбільші міфи, які заважають людям схуднути.

Перший міф - за тренування людина спалює 500-800 ккал. Насправді за годину фізичних навантажень людина витрачає 200 ккал.

Другий міф - якщо потренувались, то можна їсти вдвічі більше. Але це так не працює, людина думає, що витратила 500 ккал (хоч насправді 200 ккал) і дозволяє собі їсти більше, тим самим збільшуючи свою вагу.

Третій міф - щоб схуднути треба робити кардіо. Ні, щоб схуднути, треба менше їсти. А кардіо, силові, танці, йога, розтяжка, то вже про гнучкість, силу і витривалість. А їжа - це про вагу.