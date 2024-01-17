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Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу

Чернівці, Середа 17 січня 2024 17:21
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Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу У Чернівцях ТЦК побили та викрали музикантів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Чернівцях працівники ТЦК серед білого дня нібито побили молодого українського музиканта, вокаліста популярного київського гурту Intermezzo Володимира Білика. Разом з ним "під роздачу" людей у формі потрапив його друг Андрій Долецький. Однак Андрія згодом відпустили, а Роман так і лишився "у заручниках".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву учасниці Intermezzo Катерини Накоп'юк в Instagram і TikTok.

Деталі інциденту

Катерина розповіла в соціальних мережах, що представники ТЦК СП викрали в Чернівцях її друзів. Дівчині відомо, що хлопців побили та повезли до Чернівецької області в Стороженівську лікарню.

Катерина додає, що військкоми погрожували її друзям відібрати телефони та вбити їх.

Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу

Скриншот

Згодом вдалося з'ясувати, що хлопці перебувають у лікарні. Однак адміністрація медичного закладу не повідомляє жодної інформації.

Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу

Скриншот

Пізніше дівчина повідомила, що вокаліст гурту Intermezzo Володимир Білик перебуває в лікарні в Чернівецькій області. Його друга Андрія Долецького представники ТЦК СП "повезли в невідомому напрямку на машині без номерів".

До Володимира вже вирушили друзі. Вони намагаються діяти послідовно, зафіксувати всі порушення та зв'язатися з правоохоронними органами та юристами.

"Побої зняти досі не вдалось, бо били по голові й колінах, і досі немає видимих ознак. Є лише порваний рюкзак і брудний одяг, бо їх валили на землю", - написала Катерина.

Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу

Скриншот

Станом на сьогодні вона повідомила, що хлопців вдалося знайти, вони живі. Проте поліція діє повільно та пасивно.

Працівники ТЦК серед білого дня побили і викрали відомого музиканта: деталі скандалу

Скриншот

@intermezzo_gurt

оригінальний звук - Гурт Intermezzo

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