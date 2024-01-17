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Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала

Черновцы, Среда 17 января 2024 17:21
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Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала В Черновцах ТЦК избили и похитили музыкантов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Черновцах работники ТЦК среди бела дня якобы избили молодого украинского музыканта, вокалиста популярной киевской группы Intermezzo Владимира Билыка. Вместе с ним "под раздачу" людей в форме попал его друг Андрей Долецкий. Однако Андрея со временем отпустили, а Роман так и остался "в заложниках".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление участницы Intermezzo Екатерины Накопьюк в Instagram и TikTok.

Детали инцидента

Екатерина рассказала в социальных сетях, что представители ТЦК СП украли в Черновцах ее друзей. Девушке известно, что парней избили и увезли в Черновицкую область в Стороженевскую больницу.

Екатерина добавляет, что военные угрожали ее друзьям отобрать телефоны и убить их.

Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала

Скриншот

Впоследствии удалось выяснить, что парни находятся в больнице. Однако администрация медицинского учреждения не сообщает никакой информации.

Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала

Скриншот

Позже девушка сообщила, что вокалист группы Intermezzo Владимир Билык находится в больнице в Черновицкой области. Его друга Андрея Долецкого представители ТЦК СП "увезли в неизвестном направлении на машине без номеров".

К Владимиру уже отправились друзья. Они пытаются действовать последовательно, зафиксировать все нарушения и связаться с правоохранительными органами и юристами.

"Побои снять до сих пор не удалось, потому что били по голове и коленям, до сих пор нет видимых признаков. Есть только порванный рюкзак и грязная одежда, потому что их валили на землю", - написала Екатерина.

Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала

Скриншот

По состоянию на сегодняшний день она сообщила, что парней удалось найти, они живы. Однако полиция действует медленно и пассивно.

Сотрудники ТЦК среди бела дня избили и похитили известного музыканта: детали скандала

Скриншот

@intermezzo_gurt

оригінальний звук - Гурт Intermezzo

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