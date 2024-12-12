Працівники фармкомпанії "Здоров’я" завоювали перші місця на Кубку України з вільної боротьби

Цьогорічні змагання зібрали понад 400 найкращих борців. Спортсмени боролися не лише за престижні нагороди, але й пройшли відбір для формування національної збірної України на наступний рік.

Борцівські поєдинки відзначилися високим рівнем організації. Видовищності додали ефектне оздоблення залу, багато світла, багатокамерна трансляція і великий монітор із якісними повторами для суддів. Вже другий рік поспіль однією з окрас турніру є ексклюзивний кубок, який є перехідним. Борцівський трофей входить до Національного реєстру Рекордів України як найцінніший спортивний трофей в Україні.

У командному заліку володарем Кубка України цьогоріч знову стала команда Івано-Франківської області.

В індивідуальних змаганнях з вільної боротьби серед чоловіків працівники фармкомпанії "Здоров’я" здобули два перших місця.

У найлегшій ваговій категорії до 57 кг золото завоював Каміль Керімов, здолавши у фіналі Івано-Франківського спортсмена. Серед чоловіків до 86 кг переможцем став Мухаммед Алієв, який у фіналі змагався з полтавським спортсменом.

Фармкомпанія "Здоров'я" вже багато років допомагає перспективним борцям і популяризує спорт серед молоді. Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я", переконаний, що попри всі виклики часу потрібно продовжувати підтримувати спортсменів. Адже їхні перемоги на міжнародній арені прославляють нашу країну.

"Ми маємо багато талановитих спортсменів, якими пишаємось. Упевнений, що з такою волею до перемоги, працьовитістю та силою характеру їхні імена знатиме світ. Вони гордість нашої компанії та країни", - наголосив Олександр Доровський.