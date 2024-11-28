Наш прапор майорить над світовими фестами. Як Україна перемагає на культурному фронті

З початку повномасштабного вторгнення Росії, фестивальна індустрія стала важливою платформою для підтримки українців та поширення інформації про війну. Однією з перших ініціатив, яка з'явилася у відповідь на російську агресію, став проєкт Music Saves Ukraine, заснований Всеукраїнською Асоціацією Музичних Подій (UAME). Працюючи на перетині гуманітарної допомоги та музики, він зміг залучити величезну міжнародну підтримку, зібравши сотні тисяч євро на допомогу українцям. Через два з половиною роки проєкт продовжує активну роботу і має багато планів на майбутнє.

РБК-Україна (проект Styler) поспілкувалося з представниками Music Saves Ukraine і розповідає, як музика стала потужним інструментом для підтримки України у світі.

Як і навіщо з'явився проект Music Saves Ukraine?

Ініціатива Music Saves Ukraine виникла на третій день повномасштабного вторгнення. Уже в перші дні російсько-української війни команда, яка ще вчора займалась розвитком української музичної індустрії, поставила на паузу поточні проєкти та вирішила спрямувати всі свої ресурси на збори для гуманітарної підтримки українців, що постраждали від бойових дії.

Роботу почали з організації гуманітарного хабу, який було створено на базі київського клубу Atlas, власник якого безоплатно надав приміщення. Протягом кількох наступних місяців у клуб постійно надходили гуманітарні вантажі з їжею, водою, ліками та засобами гігієни. Волонтери розвозили все це по Києву тим, хто потребував допомоги, також отримати "гуманітарку" можна було безпосередньо завітавши у клуб.

Нідерландські та українські волонтери на фестивалі Lowlands (Нідерланди) (фото: Music Saves Ukraine)

Кошти на підтримку людей, чиє життя зруйнувала війна, команда UAME вирішила збирати у найпростіший спосіб - зробили розсилку й закликали долучитися до співпраці усіх музичних діячів: артистів, агентства, фестивалі, профільні конференції - усіх з ким був контакт за кордоном.

Донати почали надходити майже одразу, команді навіть не довелося надавати додаткових пояснень. В Європі усі партнери уже були прикуті до телефонів та телевізорів, стежачи за подіями в Україні, і багато хто з ним сам хотів долучитися та допомогти. Артисти, букінг-агенти, фестивалі, концертні майданчики - всі надсилали свої внески - від сотень і до десятків тисяч євро. Донатили як окремі люди, так і цілі компанії. Один із всесвітньо відомих артистів, задонатив 20 тисяч фунтів, але побажав залишитися анонімним.

Така підтримка надихнула команду і дала зрозуміти, що співпраця з музичною індустрією може бути ефективною навіть під час війни.

Першим успішним кейсом партнерства з міжнародним фестивалем стала співпраця з швейцарським Zermatt Unplugged. Команда UAME допомогла місцевим промоутерам організувати виступ українського артиста Postman, а фестиваль паралельно відкрив збір коштів на підтримку ініціативи Music Saves Ukraine. Результати вразили: окрім відвідувачів та організаторів, до збору долучились спонсори та інвестори фестивалю. Загалом вдалося зібрати понад 100 тисяч євро, що й досі для команди є найбільшим донатом.

Згодом ініціативу підтримали й такі велетні, як Rock For People, Pohoda та Sziget. Після цього співпраця з літніми фестивалями стала основним джерелом збору коштів для Music Saves Ukraine.

Головна сцена польського фестивалю Open'er (фото: Music Saves Ukraine)

Наразі команда тісно співпрацює з європейською фестивальною асоціацією YOUROPE, що об'єднує 128 фестивалів по усій Європі, регулярно бере участь у зустрічах асоціації та надає звітність про результати роботи. Кажуть, серед учасників YOUROPE уже навіть виникла дружня конкуренція за те, хто зможе зібрати більше коштів на підтримку України наступним.

Аби допомогти промоутерам в цих зусиллях, розроблено англомовний Festivals for Ukraine Toolkit - документ з детальними інструкціями щодо фандрейзингових заходів, які особисто випробувала під час співпраці з європейськими фестивалями. Скоро інструкцію планують опублікувати й українською, адже в Україні цей досвід також може бути корисним.

Підтримка України на музичних фестивалях

Влітку 2024-го ініціатива Music Saves Ukraine фізично була представлена на дев'яти великих європейських подіях. Зокрема, на фестах було організовано тематичні корнери, де збирали кошти для України та підвищували обізнаність європейців про війну.

До співпраці долучились:

Electrum Up To Date Festival (Бялисток, Польща)

Provinssi (Сейняйокі, Фінляндія)

Open’er (Гдиня, Польща)

Pohoda (Тренчин, Словаччина)

DAS FEST (Карлсруе, Німеччина)

ARTmania (Сибіу, Румунія)

Sziget (Будапешт, Угорщина)

Lowlands (Нідерланди).

Також учасники команди поставили корнер на трьох великих шоу німецького панк-рок гурту Die Ärzte у Берліні.

Гурт Kalush на відкритті Das Fest (Карлсруе, Німеччина) (фото: Music Saves Ukraine)

Розповідати про війну найпростіше на власному прикладі. Саме тому інформаційні зони Music Saves Ukraine містили інформацію про те, чим учасники команди займалися до війни і чим їм доводиться займатися зараз. Також на стендах була інформація про українських артистів, які зараз воюють у ЗСУ, або на жаль, загинули на війні. Підсилювала сприйняття цих історій фотовиставка робіт Влади та Костянтина Ліберових.

Фотовиставка Ліберових на метал-фестивалі ARTmania в Румунії (фото: Music Saves Ukraine)

Головною ціллю експозиції стало показати масштаб і кількість руйнувань в Україні, як фізичних - школи, будинки, лікарні, цілі міста стерті з лиця землі, так і моральних - зруйновані людські життя, вкрадене дитинство українських дітей. Найбільше фестивальщиків вразили кадри з дітьми на фоні зруйнованих будівель. Одним із емоційних моментів став випадок, коли дівчинка з України впізнала на фото свою зруйновану школу в Донецькій області й розплакалася.

Виставка Ліберових та дитячі малюнки (фото: Music Saves Ukraine)

Фінансові результати також важливі. Цього літа ініціативі вдалося зібрати 78 тисяч євро. Однак у команді зазначають, що прості заклики про допомогу, на жаль, вже не працюють. Сьогодні важливо, щоб всі ініціативи були саме частиною фестивального досвіду - від мерчу за донати до аукціонів на сцені та участі українських артистів у лайн-апах.

Поширення української музики за кордоном - ще одна з важливих місій UAME. Вони допомагають європейським фестивалям виходити на контакт з українськими артистами та відкривають їхню творчість для іноземної аудиторії. За майже три роки команді вдалося забронювати десятки артистів на найбільші світові події. Цього року серед артистів, які за підтримки Music Saves Ukraine виступили в Європі: OTOY, Love'n'joy, Nina Eba, Morwan, Monoconda, MAVKA, Postman, Lucas Bird, Hyphen Dash. Вони грали на таких фестивалях як Sziget, Pohoda, Superbloom тощо.

Гурт Go-A на головній сцені фестивалю Pohoda (Словаччина) (фото: Music Saves Ukraine)

Зазвичай після першої успішної співпраці фестивалі самі запрошують ще більше українських артистів. Лідерами в цьому є словацький Pohoda та угорський Sziget. Ці фестивалі не обмежуються лише музикою - на сценах відбуваються унікальні перформанси з оркестрами, танцями, театральними виступами за участі мімів та гімнастів.

"Музика реально допомагає рятувати життя"

На міжнародних конференціях та панелях часто обговорюють, як українська культурна спільнота адаптувалася до реалій війни, і яку важливу роль музика відіграє в сучасній Україні. Зокрема, йдеться про те, як музика не тільки підтримує моральний дух, але й реально допомагає рятувати життя.

Відвідувачів цікавлять особисті історії українських музикантів і професіоналів музичної індустрії, оскільки ці розповіді допомагають краще зрозуміти, що відбувається. Після таких виступів абстрактне уявлення про війну стає більш конкретним, адже люди чують, як змінилося життя їхніх українських колег.

Зона Music Saves Ukraine (фото: Music Saves Ukraine)

На жаль, інтерес до України в світі поступово згасає, тому часто Music Saves Ukraine доводиться самій ініціювати подібні дискусії, щоб тримати українську тему в постійному фокусі. Іноді події, куди вдається інтегруватися, охоплюють ширші контексти сучасної турбулентності, де війна в Україні співіснує з рештою глобальних проблем - змінами політичних настроїв у Європі, війною на Близькому Сході та наслідками пандемії. Однак, якщо вже вдається налагодити співпрацю, далі фестивальна спільнота зазвичай уже сама проявляє ініціативу, а промоутери повертаються з ідеями нових проєктів на підтримку України.

Ще один надважливий меседж, який спільними зусиллями українській культурній спільноті нарешті вдалось донести до європейців: росіянам не місце на сцені поруч із українцями, це не актуально та неприпустимо. Наразі пропозицій говорити разом з представниками країни-агресора стало помітно менше.

Music Ambassadors Tour 2024

У березні 2024 року в Україну завітали одразу дванадцять впливових культурних діячів з Європи. Після цієї поїздки майже всі почали активно займатися букінгом українських артистів, а також впроваджувати різного роду фандрейзингові ініціативи у себе на місцях. Ще одним підсумком їхнього перебування в Україні став однойменний фільм, який зараз показують на світових фестивалях та конференціях.

Формувати фінальний список гостей для подібних турів завжди нелегко. Їхати в Україну зараз готові далеко не всі. Дехто планує приїхати після перемоги, дехто хоче і може, але їхні команди чи родини не дозволяють, бо вважають це небезпечним. Декого не відпускають проєкти. Тому погодження дат і фінального списку амбасадорів - це завжди тривалий і досить складний процес.

При плануванні логістики команді доводиться прораховувати не лише план Б, а й план В, адже безпекова ситуація в країні під час війни ніколи не буває стабільною. Іноді імпровізувати доводиться вже навіть під час поїздки. Так, наприклад, під час свого першого туру Україною амбасадори приїхали до Херсона, але були змушені покинути місто вже за пару годин, бо почався обстріл з артилерії, і залишитися було небезпечно для життя.

Іншим разом команда планувала показати західним партнерам Харків, але за тиждень до їхнього приїзду у місті посилились обстріли і забезпечити належний рівень безпеки стало неможливим. Квитки довелося здати, а Харків замінити на “відносно спокійний” Чернігів.

Команда Music Saves Ukraine на сцені Das Fest (фото: Music Saves Ukraine)

"Без перебільшення, ці тури змінюють життя наших гостей. Для них це завжди один з найемоційніших досвідів у житті. Більшість із них ніколи не бачили війни так близько. Вони чують історії звичайних людей, які втратили рідних і пережили російську окупацію, бачать руйнування на власні очі. Це повністю змінює їхнє уявлення, навіть якщо раніше вони постійно дивилися новини. Якщо на початку туру вони кажуть "росіяни", то деякі під кінець уже використовують слово "рашисти" чи навіть нецензурні вирази. Ми в Україні певним чином звикли до всього, що відбувається, але коли бачимо, як наших гостей переповнюють емоції, як вони на деякий час закриваються в собі, щоб осмислити все побачене, то нагадуємо собі, наскільки ненормальним є те, що для нас стало буденністю. Хоча це завжди емоційно важка поїздка, наших гостей вона надихає. Вони завжди дивуються гостинності українців, особливо під час війни, і кажуть, що ніде раніше про них так не піклувалися й ніде вони не зустрічали таких вільних, відкритих і сильних людей", - говорять у UAME.

"Музика може змінювати світ"

Разом з тим, говорять у асоціації, результативність турів важко виміряти, адже це не лише кошти, які амбасадори потім збирають через свої фестивалі та інші активності. Це також посилення підтримки на всіх рівнях, зміна думки тисяч людей, які побачать документальний фільм про поїздки або почують від амбасадорів їхні особисті історії.

Otoy на головній сцені Positivus (Латвія) (фото: Music Saves Ukraine)

Наприклад, один з учасників туру - голова та член правління фестивальної асоціації YOUROPE й партнер однієї з найбільших швейцарських музичних агенцій Крістоф Губер, - по поверненню додому заснував фонд. Його метою стало відновлення доступу до культури та освіти для українських дітей.

Для цього він відкрив збір з початковою метою у 100 тисяч євро. Щоб досягти цієї мети, амбасадор організував зустріч бізнес партнерів, не лише з музичної індустрії, показав їм скорочену версію документального фільму за своєї участі й розповів про особисті враження від поїздки Україною. За останні три місяці йому уже вдалося зібрати щонайменше 70 тисяч євро.

Ще один приклад - співпраця з словацьким фестивалем Pohoda. Після того, як його засновник Міхал Кащак відвідав Україну в рамках туру, і без того міцна підтримка від фестивалю значно посилилася. Ба більше, повернувшись додому Міхаль почав збирати кошти на карети швидкої допомоги й особисто доставляти їх на фронт, ще більш активно підтримував Music Saves Ukraine на фестивалі та поза його межами.

Крім того, після туру він уперше зіграв зі своїм гуртом у Києві, а також організував спільно з командою UAME подію Pohoda Loves Ukraine. А цього літа на Pohoda уже навіть збирали кошти на військову амуніцію, що для європейських музичних фестивалів є майже немислимим.

PinkPop фестиваль в Нідерландах (волонтери) (фото: Music Saves Ukraine)

Загалом з початку повномасштабного вторгнення UAME та Music Saves Ukraine спільними зусиллями зібрали понад 630 тисяч євро для гуманітарних потреб українців. Ці кошти спрямували на відновлення житла, музичних шкіл і палаців культури, забезпечення притулків для переселенців, допомогу з реабілітацією та задоволення базових потреб тих, хто досі живе поблизу лінії фронту.

За два з половиною роки команда успішно реалізувала сумісні активності з понад 70 фестивалями, конференціями та шоукейсами у 23 країнах Європи й навіть отримала визнання своєї роботи у вигляді спеціальної нагороди на European Festival Awards 2023.

Попри те, що щороку стає дедалі складніше утримувати увагу світу на Україні, підтримка з боку музичної індустрії залишається стійкою, а кількість тих, хто підтримує Music Saves Ukraine, зростає щороку.

Синьо-жовтий прапор на головній сцені Positivus (фото: Music Saves Ukraine)

У найближчих планах команди - створення освітніх проєктів і профільної конференції, де провідні музичні експерти зможуть ділитися своїм досвідом з українською спільнотою. Також у 2025 році заплановано ще один Music Ambassadors Tour, оскільки ще чимало людей з індустрії хочуть приєднатися до цієї ініціативи.

Крім того, команда працює над довгостроковим проєктом з просування українських артистів на міжнародних фестивалях. Партнерами цього проєкту стануть угорський Sziget, сербський EXIT та інші європейські події.