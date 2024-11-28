Наш флаг развевается над мировыми фестивалями. Как Украина побеждает на культурном фронте

С начала полномасштабного вторжения России фестивальная индустрия стала важной платформой для поддержки украинцев и распространения информации о войне. Одной из первых инициатив, которая появилась в ответ на российскую агрессию, стал проект Music Saves Ukraine, основанный Всеукраинской Ассоциацией Музыкальных Событий (UAME). Работая на пересечении гуманитарной помощи и музыки, он смог привлечь огромную международную поддержку, собрав сотни тысяч евро в помощь украинцам. Через два с половиной года проект продолжает активную работу и имеет много планов на будущее.

РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с представителями Music Saves Ukraine и рассказывает о том, как музыка стала мощным инструментом для поддержки Украины в мире.

Как зачем появился проект Music Saves Ukraine?

Инициатива Music Saves Ukraine возникла на третий день полномасштабного вторжения. Уже в первые дни российско-украинской войны команда, еще вчера занимавшаяся развитием украинской музыкальной индустрии, поставила на паузу текущие проекты и решила направить все свои ресурсы на собрания для гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от боевых действий.

Работу начали с организации гуманитарного хаба, созданного на базе киевского клуба Atlas, владелец которого безвозмездно предоставил помещение. В течение нескольких следующих месяцев в клуб постоянно поступали гуманитарные грузы с едой, водой, лекарствами и средствами гигиены. Волонтеры развозили все это по Киеву нуждающимся в помощи, также получить "гуманитарку" можно было непосредственно посетив клуб.

Нидерландские и украинские волонтеры на фестивале Lowlands (Нидерланды) (фото: Music Saves Ukraine)

Средства на поддержку людей, чья жизнь разрушила война, команда UAME решила собирать самым простым способом - сделали рассылку и призвали присоединиться к сотрудничеству всех музыкальных деятелей: артистов, агентства, фестивали, профильные конференции - всех, с кем был контакт за границей.

Донаты начали поступать почти сразу, команде даже не пришлось давать дополнительных объяснений. В Европе все партнеры уже были прикованы к телефонам и телевизорам, следя за событиями в Украине, и многие с ним сами хотели присоединиться и помочь. Артисты, букинг-агенты, фестивали, концертные площадки - все присылали свои взносы - от сотен и до десятков тысяч евро. Донатали как отдельные люди, так и целые компании. Один из всемирно известных артистов, который задонатил 20 тысяч фунтов, пожелал остаться анонимным.

Такая поддержка вдохновила команду и дала понять, что сотрудничество с музыкальной индустрией может быть эффективным даже во время войны.

Первым успешным кейсом партнерства с международным фестивалем стало сотрудничество со швейцарским Zermatt Unplugged. Команда UAME помогла местным промоутерам организовать выступление украинского артиста Postman, а фестиваль параллельно открыл сбор средств в поддержку инициативы Music Saves Ukraine. Результаты поразили: кроме посетителей и организаторов, в сбор присоединились спонсоры и инвесторы фестиваля. В общей сложности удалось собрать более 100 тысяч евро, что до сих пор для команды является крупнейшим донатом.

Впоследствии инициативу поддержали и такие великаны, как Rock For People, Pohoda и Sziget. После этого сотрудничество с летними фестивалями стало основным источником сбора средств для Music Saves Ukraine.

Главная сцена польского фестиваля Open'er (фото: Music Saves Ukraine)

В настоящее время команда тесно сотрудничает с европейской фестивальной ассоциацией YOUROPE, объединяющей 128 фестивалей по всей Европе, регулярно принимает участие во встречах ассоциации и дает отчетность о результатах работы. Говорят, среди участников YOUROPE уже даже возникла дружеская конкуренция за то, кто сможет собрать больше средств для поддержки Украины следующим.

Чтобы помочь промоутерам в этих усилиях, разработан англоязычный Festivals for Ukraine Toolkit - документ с подробными инструкциями по фандрейзинговым мероприятиям, которые лично испытали при сотрудничестве с европейскими фестивалями. Скоро инструкцию планируют опубликовать и на украинском языке, ведь в Украине этот опыт также может быть полезным.

Фестивали

Летом 2024 года инициатива Music Saves Ukraine физически была представлена на девяти крупных европейских событиях. В частности, на фестивалях были организованы тематические корнеры, где собирали средства для Украины и повышали осведомленность европейцев о войне.

К сотрудничеству присоединились:

Electrum Up To Date Festival (Бялысток, Польша)

Provinssi (Сейняйоки, Финляндия)

Open'er (Гдыня, Польша)

Pohoda (Тренчин, Словакия)

DAS FEST (Карлсруэ, Германия)

ARTmania (Сибиу, Румыния)

Sziget (Будапешт, Венгрия)

Lowlands (Нидерланды).

Также участники команды поставили корнер на трех больших шоу немецкого панк-рок группы Die Ärzte в Берлине.

Группа Kalush на открытии Das Fest (Карлсруэ, Германия) (фото: Music Saves Ukraine)

Рассказывать о войне проще всего на собственном примере. Поэтому информационные зоны Music Saves Ukraine содержали информацию о том, чем участники команды занимались до войны и чем им приходится заниматься сейчас. Также на стендах была информация об украинских артистах, которые сейчас воюют в ВСУ или, к сожалению, погибли на войне. Усиливала восприятие этих историй фотовыставка работ Влады и Константина Либеровых.

Фотовыставка Либеровых на металл-фестивале ARTmania в Румынии (фото: Music Saves Ukraine)

Главной целью экспозиции стало показать масштаб и количество разрушений в Украине, как физических - школы, дома, больницы, целые города стерты с лица земли, так и моральных - разрушены человеческие жизни, украденное детство украинских детей. Больше всего фестивальщиков поразили кадры с детьми на фоне разрушенных зданий. Одним из эмоциональных моментов стал случай, когда девочка из Украины узнала на фото свою разрушенную школу в Донецкой области и расплакалась.

Выставка Либеровых и детские рисунки (фото: Music Saves Ukraine)

Финансовые результаты тоже важны. Этим летом инициативе удалось собрать 78 тысяч евро. Однако в команде отмечают, что простые призывы о помощи, к сожалению, уже не работают. Сегодня важно, чтобы все инициативы были именно частью фестивального опыта - от мерча за донаты до аукционов на сцене и участия украинских артистов в лайн-апах.

Распространение украинской музыки за рубежом - еще одна из важных миссий UAME. Они помогают европейским фестивалям выходить на контакт с украинскими артистами и открывают их творчество для иностранной аудитории. которые при поддержке Music Saves Ukraine выступили в Европе: OTOY, Love'n'joy, Nina Eba, Morwan, Monoconda, MAVKA, Postman, Lucas Bird, Hyphen Dash. Они играли на таких фестивалях как Sziget, Pohoda, Superbloom.

Группа Go-A на главной сцене фестиваля Pohoda (Словакия) (фото: Music Saves Ukraine)

Обычно после первого успешного сотрудничества фестивали приглашают еще больше украинских артистов. Лидерами в этом словацкий Pohoda и венгерский Sziget. Эти фестивали не ограничиваются только музыкой - на сценах проходят уникальные перформансы с оркестрами, танцами, театральными выступлениями с участием мимов и гимнастов.

"Музыка реально помогает спасать жизнь"

На международных конференциях и панелях часто обсуждается, как украинское культурное сообщество адаптировалось к реалиям войны, и какую важную роль музыка играет в современной Украине. В частности, речь идет о том, как музыка не только поддерживает нравственный дух, но и реально помогает спасать жизнь.

Посетителей интересуют личные истории украинских музыкантов и профессионалов музыкальной индустрии, поскольку эти рассказы помогают лучше понять, что происходит. После таких выступлений отвлеченное представление о войне становится более конкретным, ведь люди слышат, как изменилась жизнь их украинских коллег.

Зона Music Saves Ukraine (фото: Music Saves Ukraine)

К сожалению, интерес к Украине в мире постепенно угасает, поэтому часто Music Saves Ukraine приходится самой инициировать подобные дискуссии, чтобы держать украинскую тему в постоянном фокусе. Иногда события, куда удается интегрироваться, охватывают более широкие контексты современной турбулентности, где война в Украине сосуществует с остальными глобальными проблемами - изменениями политических настроений в Европе, войной на Ближнем Востоке и последствиями пандемии. Однако, если удается наладить сотрудничество, дальше фестивальное сообщество обычно уже само проявляет инициативу, а промоутеры возвращаются с идеями новых проектов в поддержку Украины.

Еще один сверхважный месседж, который совместными усилиями украинского культурного сообщества, наконец, удалось донести до европейцев: россиянам не место на сцене рядом с украинцами, это не актуально и недопустимо. Пока предложений говорить вместе с представителями страны-агрессора стало заметно меньше.

Music Ambassadors Tour 2024

В марте 2024 года Украину посетили сразу двенадцать влиятельных культурных деятелей из Европы. После этой поездки почти все начали активно заниматься букингом украинских артистов, а также внедрять разного рода фандрейзинговые инициативы у себя на местах. Еще одним итогом их пребывания в Украине стал одноименный фильм, который показывают на мировых фестивалях и конференциях.

Формировать финальный список гостей для подобных туров всегда нелегко. Ехать в Украину сейчас готовы далеко не все. Некоторые планируют приехать после победы, некоторые хотят и могут, но их команды или семьи не позволяют, потому что считают это опасным. Некоторых не отпускают проекты. Поэтому согласование дат и финального списка послов – это всегда длительный и достаточно сложный процесс.

При планировании логистики команде приходится просчитывать не только план Б, но и план В, ведь ситуация в стране во время войны никогда не бывает стабильной. Иногда импровизировать приходится уже даже во время поездки. Так, например, во время своего первого тура по Украине послы приехали в Херсон, но были вынуждены покинуть город уже через пару часов, потому что начался обстрел из артиллерии, и остаться было опасно для жизни.

В другой раз команда планировала показать западным партнерам Харьков, но за неделю до их приезда в городе усилились обстрелы и обеспечить надлежащий уровень безопасности стало невозможным. Билеты пришлось сдать, а Харьков заменить "относительно спокойным" Черниговом.

Команда Music Saves Ukraine на сцене Das Fest (фото: Music Saves Ukraine)

"Без преувеличения, эти туры меняют жизнь наших гостей. Для них это всегда один из самых эмоциональных опытов в жизни. Большинство из них никогда не видели войны так близко. Они слышат истории обычных людей, потерявших родных и переживших русскую оккупацию, видят разрушения на собственные глаза. Это полностью меняет их представление, даже если раньше они постоянно смотрели новости. под конец уже используют слово "рашисты" или даже нецензурные выражения. напоминаем себе, насколько ненормально то, что для нас стало обыденностью. Хотя это всегда эмоционально тяжелая поездка, наших гостей она. Они всегда удивляются гостеприимству украинцев, особенно во время войны, и говорят, что нигде раньше о них так не заботились и нигде они не встречали таких свободных, открытых и сильных людей", - говорят в UAME.

"Музыка может изменять мир"

Вместе с тем, говорят в ассоциации, результативность туров трудно измерить, ведь это не только средства, которые послы собирают через свои фестивали и другие активности. Это также усиление поддержки на всех уровнях, изменение мнения тысяч людей, которые увидят документальный фильм о поездках или услышат от послов их личные истории.

Otoy на главной сцене Positivus (Латвия) (фото: Music Saves Ukraine)

Например, один из участников тура - председатель и член правления фестивальной ассоциации YOUROPE и партнер одного из крупнейших швейцарских музыкальных агентств Кристоф Губер - по возвращении домой основал фонд. Его целью стало восстановление доступа к культуре и образованию для украинских детей.

Для этого он открыл сбор с первоначальной целью в 100 тысяч евро. Чтобы достичь этой цели, посол организовал встречу бизнес-партнеров, не только из музыкальной индустрии, показал им сокращенную версию документального фильма при своем участии и рассказал о личных впечатлениях от поездки по Украине. За последние три месяца ему уже удалось собрать не менее 70 тысяч евро.

Еще один пример – сотрудничество со словацким фестивалем Pohoda. После того, как его основатель Михал Кащак посетил Украину в рамках тура, и без того крепкая поддержка от фестиваля значительно усилилась. Более того, вернувшись домой, Михаль начал собирать средства на кареты скорой помощи и лично доставлять их на фронт, еще более активно поддерживал Music Saves Ukraine на фестивале и за его пределами.

Кроме того, после тура он впервые сыграл со своей группой в Киеве, а также организовал совместно с командой UAME событие Pohoda Loves Ukraine. А этим летом на Pohoda уже даже собирали средства на военную амуницию, что для европейских музыкальных фестивалей почти немыслимо.

PinkPop фестиваль в Нидерландах (волонтеры) (фото: Music Saves Ukraine)

Всего с начала полномасштабного вторжения UAME и Music Saves Ukraine совместными усилиями собрали более 630 тысяч евро для гуманитарных нужд украинцев. Эти средства направили на восстановление жилья, музыкальных школ и дворцов культуры, обеспечение приютов для переселенцев, помощь с реабилитацией и удовлетворение базовых потребностей до сих пор живущих вблизи линии фронта.

За два с половиной года команда успешно реализовала совместные активности с более чем 70 фестивалями, конференциями и шоукейсами в 23 странах Европы и даже получила признание своей работы в виде специальной награды на European Festival Awards 2023.

Несмотря на то, что ежегодно становится все сложнее удерживать внимание мира на Украине, поддержка музыкальной индустрии остается устойчивой, а количество тех, кто поддерживает Music Saves Ukraine, растет ежегодно.

Сине-желтое знамя на главной сцене Positivus (фото: Music Saves Ukraine)

В ближайших планах команды - создание образовательных проектов и профильной конференции, где ведущие музыкальные эксперты смогут делиться своим опытом с украинским сообществом. Также в 2025 году запланирован еще один Music Ambassadors Tour, поскольку еще многие из индустрии хотят присоединиться к этой инициативе.

Кроме того, команда работает над долгосрочным проектом по продвижению украинских артистов на международных фестивалях. Партнерами этого проекта станут венгерский Sziget, сербский EXIT и другие европейские события.