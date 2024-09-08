Хотят много внимания. Какие знаки Зодиака в отношениях чувствуют себя брошенными

Эти знаки Зодиака уверены в себе и готовы рисковать, однако, когда речь идет о романтических отношениях, здесь они проявляют свою откровенную уязвимость.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, которые в отношениях могут испытывать ощущение, что из как будто бросили.

Рак

Вы боитесь быть покинутым по той причине, что вам нужно много времени, прежде чем вы начнете доверять партнеру. Кроме того, вы хотите быть уверены, что этот человек в вашей жизни навсегда, прежде чем готовы будете подпустить его к себе поближе.

Поэтому Раки до последнего закрывают свое сердце и душу, чтобы защититься от возможных негативных ситуаций, и поэтому их не оставляет чувство одиночества.

Близнецы

Коммуникабельный знак Зодиака любит, когда его замечают. Но когда речь идет об отношениях, они, если испытывают недостаточно внимания к себе, могут становиться невыносимыми. Близнецы тяжело переживают моменты, когда чувствуют себя брошенными - в такие периоды они словно теряют часть себя.

Скорпион

Один из ваших величайших страхов - быть преданным человеком, которому вы доверяете всем сердцем. Поэтому довериться кому-то другому Скорпиону нелегко, и его партнеру нужно постараться, чтобы заслужить доверие.

Однако, когда это случается, в ответ Скорпион будет безумно предан. Проблема одиночества в отношениях Скорпионов может проявляться в чувстве собственности и ревности, ведь они не хотят делить своего любимого или любимую ни с кем другим.