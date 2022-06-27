ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На позитиве. Появилось видео, как бойцы ВСУ готовят завтрак под обстрелами

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 12:07
На позитиве. Появилось видео, как бойцы ВСУ готовят завтрак под обстрелами ВСУ вынуждены готовить себе еду во время бомбардировок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники не теряют боевого духа и позитива даже во время обстрелов на линии фронта. Они с улыбкой готовят себе еду, несмотря на всю критичность ситуации.

Видео приготовления трапезы показал телеканал СТБ.

Видео завтрака наших защитников

В ролике показано, как военные делают себ завтрак. На фоне этого слышны обстрелы и взрывы. Также бойцы готовят жареную картошку на сале на костре. Мужеству наших воинов можно позавидовать, они сохраняют позитив во всем!

В комментариях украинцы пожелали приятного аппетита нашим защитникам и поблагодарили их за то, что они борются с захватчиками.

  • Смачного вам, рідненькі. Нехай Господь благословить вас усіх рясно і пошле здоров'я та ангела охоронця. Господи Боже наш єдиний почуй наші молитви і прийди з допомогою нашим воїнам. Візьми їх під свою охорону та захисти їх від кулі та всякої іншої небезпеки для душі і тіла.
  • Смачного, хлопці!! Боже, одведи й заступи, спаси й сохрани наших захисників, наших дітей, нашу країну.
  • Хлопці, удачі вам. Весь український народ стоїть перед вами на колінах...Ви тільки тримайтеся.
  • Ви найкращі. Нехай Бог береже вас і захищає від ворога. А ви всіх нас захищаєте. Тримайтеся рідненькі сили вам і терпіння.
  • Наші хазяйновиті, наші найкращі. Все життя будемо вам дякувати, ви наші герої, ви наші захисники. Борони вас Боже від ворога, спаси і відведи.

Как мы ранее писали, украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.

Также украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь