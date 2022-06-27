На позитиве. Появилось видео, как бойцы ВСУ готовят завтрак под обстрелами
Украинские защитники не теряют боевого духа и позитива даже во время обстрелов на линии фронта. Они с улыбкой готовят себе еду, несмотря на всю критичность ситуации.
Видео приготовления трапезы показал телеканал СТБ.
Видео завтрака наших защитников
В ролике показано, как военные делают себ завтрак. На фоне этого слышны обстрелы и взрывы. Также бойцы готовят жареную картошку на сале на костре. Мужеству наших воинов можно позавидовать, они сохраняют позитив во всем!
В комментариях украинцы пожелали приятного аппетита нашим защитникам и поблагодарили их за то, что они борются с захватчиками.
- Смачного вам, рідненькі. Нехай Господь благословить вас усіх рясно і пошле здоров'я та ангела охоронця. Господи Боже наш єдиний почуй наші молитви і прийди з допомогою нашим воїнам. Візьми їх під свою охорону та захисти їх від кулі та всякої іншої небезпеки для душі і тіла.
- Смачного, хлопці!! Боже, одведи й заступи, спаси й сохрани наших захисників, наших дітей, нашу країну.
- Хлопці, удачі вам. Весь український народ стоїть перед вами на колінах...Ви тільки тримайтеся.
- Ви найкращі. Нехай Бог береже вас і захищає від ворога. А ви всіх нас захищаєте. Тримайтеся рідненькі сили вам і терпіння.
- Наші хазяйновиті, наші найкращі. Все життя будемо вам дякувати, ви наші герої, ви наші захисники. Борони вас Боже від ворога, спаси і відведи.
Как мы ранее писали, украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.
Также украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.