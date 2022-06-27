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На позитиві. З'явилося відео, як бійці ЗСУ готують сніданок під обстрілами

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Понеділок 27 червня 2022 12:07
На позитиві. З'явилося відео, як бійці ЗСУ готують сніданок під обстрілами ЗСУ змушені готувати собі їжу під час бомбардувань (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники не втрачають бойового духу і позитиву навіть під час обстрілів на лінії фронту. Вони з посмішкою готують собі їжу, незважаючи на всю критичність ситуації.

Відео приготування трапези показав телеканал СТБ.

Відео сніданку наших захисників

У ролику показано, як військові роблять собі сніданок. На тлі цього чутні обстріли і вибухи. Також бійці готують смажену картоплю на салі на багатті. Мужності наших воїнів можна позаздрити, вони зберігають позитив у всьому!

У коментарях українці побажали смачного нашим захисникам і подякували їм за те, що вони борються із загарбниками.

  • Смачного вам, рідненькі. Нехай Господь благословить вас усіх рясно і пошле здоров'я та ангела охоронця. Господи Боже наш єдиний почуй наші молитви і прийди з допомогою нашим воїнам. Візьми їх під свою охорону та захисти їх від кулі та всякої іншої небезпеки для душі і тіла.
  • Смачного, хлопці!! Боже, одведи й заступи, спаси й сохрани наших захисників, наших дітей, нашу країну.
  • Хлопці, удачі вам. Весь український народ стоїть перед вами на колінах...Ви тільки тримайтеся.
  • Ви найкращі. Нехай Бог береже Вас і захищає від ворога. А Ви всіх нас захищаєте. Тримайтеся рідні сили вам і терпіння.
  • Наші хазяйновиті, наші найкращі. Все життя будемо вам дякувати, ви наші герої, Ви наші захисники. Борони вас Боже від ворога, спаси і відведи.

Як ми раніше писали, українські військові придумують різні засоби для знищення російських окупантів. Зокрема, стануть в нагоді в цьому випадку стають і звичайні дрони.

Також українські військові "модернізували" ракети з російського Ка-52. Тепер вони б'ють по окупантам.

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