На позитиві. З'явилося відео, як бійці ЗСУ готують сніданок під обстрілами
Українські захисники не втрачають бойового духу і позитиву навіть під час обстрілів на лінії фронту. Вони з посмішкою готують собі їжу, незважаючи на всю критичність ситуації.
Відео приготування трапези показав телеканал СТБ.
Відео сніданку наших захисників
У ролику показано, як військові роблять собі сніданок. На тлі цього чутні обстріли і вибухи. Також бійці готують смажену картоплю на салі на багатті. Мужності наших воїнів можна позаздрити, вони зберігають позитив у всьому!
У коментарях українці побажали смачного нашим захисникам і подякували їм за те, що вони борються із загарбниками.
- Смачного вам, рідненькі. Нехай Господь благословить вас усіх рясно і пошле здоров'я та ангела охоронця. Господи Боже наш єдиний почуй наші молитви і прийди з допомогою нашим воїнам. Візьми їх під свою охорону та захисти їх від кулі та всякої іншої небезпеки для душі і тіла.
- Смачного, хлопці!! Боже, одведи й заступи, спаси й сохрани наших захисників, наших дітей, нашу країну.
- Хлопці, удачі вам. Весь український народ стоїть перед вами на колінах...Ви тільки тримайтеся.
- Ви найкращі. Нехай Бог береже Вас і захищає від ворога. А Ви всіх нас захищаєте. Тримайтеся рідні сили вам і терпіння.
- Наші хазяйновиті, наші найкращі. Все життя будемо вам дякувати, ви наші герої, Ви наші захисники. Борони вас Боже від ворога, спаси і відведи.
Як ми раніше писали, українські військові придумують різні засоби для знищення російських окупантів. Зокрема, стануть в нагоді в цьому випадку стають і звичайні дрони.
Також українські військові "модернізували" ракети з російського Ка-52. Тепер вони б'ють по окупантам.