На позитиві. З'явилося відео, як бійці ЗСУ готують сніданок під обстрілами

Українські захисники не втрачають бойового духу і позитиву навіть під час обстрілів на лінії фронту. Вони з посмішкою готують собі їжу, незважаючи на всю критичність ситуації.

Відео сніданку наших захисників

У ролику показано, як військові роблять собі сніданок. На тлі цього чутні обстріли і вибухи. Також бійці готують смажену картоплю на салі на багатті. Мужності наших воїнів можна позаздрити, вони зберігають позитив у всьому!

У коментарях українці побажали смачного нашим захисникам і подякували їм за те, що вони борються із загарбниками.