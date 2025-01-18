Не позичайте гроші. Астролог дала прогноз та важливі поради на 18 січня

Цієї суботи, 18 січня, слід бути обережними з грошима, особливо якщо це стосується боргів та інших подібних операцій. Також не слід ігнорувати особливу позицію Місяця, який подарує цікаву можливість.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 18 січня та сказала, що заборонено робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 18 січня

"Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами. Існує небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок", - розповіла Соловйова.

"У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Це період миру, пробачення, смиренності, підпорядкування, обов’язків, наполегливої праці. Пригадайте, хто підкидав вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням", - додала вона.

Цього дня пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Необхідно очистити себе та своє житло. Також астролог радить утриматися від сексуальних контактів.

Гороскоп на 18 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

18 січня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Також його називають "великим нещастям".

Не забувайте, що Сатурн щедро винагороджує тих, хто гідно проходить крізь всі його випробування на міцність. Збалансуйте енергію планети правдивістю, працьовитістю, турботою про інших.

Окрім цього, 18 січня, з 17:34 до 19:33 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитися у королівському градусі Діви.

"Основні характеристики цього градусу у Діві: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади. Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання", - розповіла астролог.

Цей період дуже гарно підходить для ревізій, аналізу, порівнянь, перевірок, трансформацій. Шукайте недоліки, помилки, виправляйте все це.