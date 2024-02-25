"Часто призначають лікарі". Дієтолог пояснив, чи ефективний при схудненні популярний препарат

Деякі люди, які не можуть схуднути за допомогою дієти чи фізичних вправ, вдаються до застосування медичних препаратів. Одним із таких засобів є метформін - це ліки проти діабету 2-го типу. Втім, іноді його приймають люди із зайвою вагою, які не мають діабету.

Про те, чи ефективний цей препарат для схуднення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як метформін впливає на схуднення

"Після діагностики діабету 2 типу, першим препаратом сімейні лікарі та ендокринологи найчастіше рекомендують метформін. Результати досліджень демонструють, що він допомагає контролювати рівень цукру в крові завдяки тому, що організм краще використовує власний інсулін", - говорить лікар.

Науковці також підтверджують, що багато людей, які приймають цей препарат, втрачають вагу. Разом з тим, метформін офіційно не схвалений як препарат для схуднення оскільки не забезпечує такого результату у втраті ваги, який би відповідав цьому показанню. Незважаючи на це, багато лікарів призначають його з цією метою, тобто не за призначенням.

"Метформін не є чарівною таблеткою для схуднення, але він може допомогти трохи скинути вагу, а також запобігти її збільшенню. Хоча він напевно не матиме такого результату, як препарати семаглутид (Ozempic, Wegovy) або тирзепатид (Mounjaro, Zepbound), які використовуються для схуднення за прямими показаннями", - наголошує Швець.

У дослідженні, в якому взяли участь понад 3000 осіб, середня втрата ваги для тих, хто приймав метформін, становила 2,5 кілограми. Близько третини втратили принаймні 5% маси тіла через рік. І чим довше вони приймали препарат, тим кращі були результати, із середньою довгостроковою втратою 6,2% ваги тіла.

"Ефекти метформіну щодо зниження ваги продовжують вивчатися. Але вже відомо, що сам по собі препарат може мати обмежений позитивний ефект тільки коли його приймають. Після припинення його застосування, при недотриманні гіпокалорійної дієти разом із фізичною активністю, вага майже завжди повертається до вихідних показників", - каже дієтолог.

Кому можуть призначити цей препарат

Більшість рекомендацій щодо прийому метформіну стосуються людей з діабетом 2 типу. Втрата ваги може сповільнити розвиток цієї хвороби.

Серед тих, кому можуть призначити метформін для поліпшення метаболічних показників:

люди, які мають ожиріння

люди, що мають резистентність до інсуліну

люди, що приймають антипсихотичні препарати

Кому не можна приймати метформін

Призначати цей препарат може тільки лікар, самовільно його приймати не можна

"Метформін не рекомендують вживати людям, що мають неконтрольований діабет, алергію на цей препарат, серйозну інфекцію, серцеву недостатність, проблеми з диханням чи кровообігом, а також тим, хто нещодавно переніс серцевий напад або часто та у великих кількостях вживає алкоголь", - застерігає лікар.

При серйозних захворюваннях нирок, лікар, ймовірно, також не порекомендує метформін. Але при захворюванні нирок на ранніх стадіях метформін можна приймати, якщо лікар вважає його в цій ситуації оптимальним препаратом.

"Раніше лікарі не призначали метформін людям із застійною хворобою серця або хронічною хворобою печінки. Тепер експерти вважають, що деякі люди з такими захворюваннями можуть приймати метформін, якщо за ними ретельно спостерігати, щоб уникнути ускладнень", - говорить Швець.

Важливо, щоб лікар знав про всі препарати, які приймає пацієнт. Метформін може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.