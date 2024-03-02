Питательный и здоровый перекус. Диетолог назвала 5 правил полезного бутерброда

У большинства людей бутерброд ассоциируется с вредной пищей, поскольку по классическому рецепту он содержит колбасу, майонез или кетчуп, а в его основе белый хлеб. Но есть варианты, когда бутерброд может быть диетическим, полезным и при этом вкусным.

О том, как приготовить полезный бутерброд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Как сделать бутерброд полезным

"Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты", - говорит диетолог.

Она делится несколькими правилами полезного бутерброда:

хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки

добавляйте важный компонент - мясо, рыбу или птицу. Лучше всего - в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную

никаких соусов и майонеза. "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или чуть-чуть горчицы

не забывайте о зелени и овощах - чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят

для вкуса можно положить пряную зелень, но в меру

"В таком виде питательный бутерброд может быть вариантом перекуса.

Не рекомендую есть бутерброды на ночь", - добавляет Фус.

Чем начинять полезный бутерброд (скриншот)

Также диетолог отмечает, что людям, которые пытаются похудеть, нужно ограничиваться в пище грамотно и четко понимать от каких продуктов отказываться. Если человек будет просто есть меньше, то он может создать дефицит необходимых минералов и витаминов, а это нарушит нормальную работу организма.

Поэтому Фус советует сначала обратиться к диетологу за консультацией, а затем обновлять свой рацион.