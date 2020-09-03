Пожары в Харьковской области полностью уничтожили целое село (фото)

Пожары в Харьковской области уничтожили целое село (Коллаж РБК-Украина)

В Харьковской области пожары лишили жилья более 30 семей

В Харьковской области продолжают пылать масштабные пожары. Одно село выгорело уже полностью, в двух соседних спасатели пытаются локализовать огонь.

Поселок Горобьевка Харьковской области полностью был уничтожен огнем. Об этом рассказал губернатор Алексей Кучер, сообщают в пресс-службе Харьковской ОГА.

"К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла) Пострадавших обеспечиваем жильем", - рассказал Алексей Кучер.

В областной администрации сообщили, что кроме Горобьевки, огонь добрался также до поселков Кутьковка и Гряниковка.

"Сгорело 22 домовладения, эвакуированы более 50 человек, 33 человека остались без жилья. Большая часть людей отказалась от расселения во временное жилье, они остались у родственников и друзей. В ближайшее время я сообщу о компенсации за утраченное жилье. У нас есть резервный фонд, мы сейчас выясним, сколько средств сможем выделить из него", - добавил Кучер.

Пожары в Харьковской области (Фото: Национальная полиция)

Он сообщил, что пожары возникли странным образом в трех районах области и ячейки находились в разных местах. Сильнее всего пострадали села в Двуречанском, Чугуевском и Шевченковском районах. Пожаром охвачено около 500 га леса. Отмечается, что жертв на данный момент нет.

Пожар в Харьковской области уничтожил целое село

Напомним, ранее мы писали о том, что в Луганской области из-за пожаров погиб один человек.