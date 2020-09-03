Пожежі в Харківській області повністю знищили ціле село (фото)

Пожежі в Харківській області знищили ціле село (Колаж РБК-Україна)

У Харківській області пожежі позбавили житла понад 30 сімей

В Харківській області продовжують вирувати масштабні пожежі. Одне село вигоріло вже повністю, у двох сусідніх рятувальники намагаються локалізувати вогонь.

Селище Гороб'ївка Харківської області повністю була знищена вогнем. Про це розповів губернатор Олексій Кучер, повідомляють у пресслужбі Харківської ОДА.

"На жаль, один населений пункт повністю знищений пожежею, ще у двох є місця загоряння. Для евакуації людей підготовлений транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки, ковдри) Постраждалих забезпечуємо житлом", - розповів Олексій Кучер.

В обласній адміністрації повідомили, що крім Гороб'ївки, вогонь добрався також до селищ Кутьківка і Гряниківка.

"Згоріло 22 домоволодіння, евакуйовано 50 осіб, 33 людини залишилися без житла. Велика частина людей відмовилася від розселення в тимчасове житло, вони залишилися у родичів і друзів. Найближчим часом я повідомлю про компенсації за втрачене житло. У нас є резервний фонд, ми зараз з'ясуємо, скільки коштів зможемо виділити з нього", - додав Кучер.

Пожежі в Харківській області (Фото: Національна поліція)

Він повідомив, що пожежі виникли дивним чином у трьох районах області та осередки знаходилися в різних місцях. Найбільше постраждали села у Дворічанському, Чугуївському та Шевченківському районах. Пожежею охоплено близько 500 га лісу. Відзначається, що жертв на цей момент немає.

Пожежа в Харківській області знищила ціле село

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Луганській області через пожежі загинула одна людина.