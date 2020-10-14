Пожары, голод и войны: что ждет человечество в будущем из-за изменения климата

Апокалипсис (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали об изменении климата и апокалипсисе

Это столетие может быть последним для человечества из-за климатических изменений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, но ряд экспертов с ним не согласны.

Специалист по вопросам изменения климата Ирина Трофимова считает преувеличением приближение апокалипсиса, но говорит, что из-за глобального потепления последствия могут быть серьезными. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

При этом она заявила, что человечество не вымрет, ведь даже несмотря на изменение климата, человек может приспособиться к различным условиям, порой даже экстремальных.

Климатолог Светлана Бойченко говорит о том, что 2020 год действительно можно считать аномальным, но о глобальной катастрофе говорить все же рано.

У Земли есть механизмами саморегуляции температуры. Планета может справиться с повышением температуры до 2,5 градуса. Но если температура увеличится до 3-3,5 градусов, то ситуация может стать критичной, и тогда глобальная катастрофа реальна. В настоящее время повышение температуры Земли составляет 0,8 градуса.

Писатель и футуролог Алексей Толкачев считает слова генсека ООН вполне реальными, поскольку угроза гибели человечества существует. По его словам, к 2050 году появятся сотни климатических беженцев из-за глобального потепления.

При этом человечество столкнется с проблемами, которые будут связаны с продовольствием, пожарами, голодом и войнами, потому что люди будут воевать за территории проживания.

Он также напомнил, что уже сейчас из-за повышения температуры вымирают пчелы.

"Если пчелы выпадают из экосистемы, вопрос, как люди будут выживать без фруктов и овощей, которые появляются в результате опыления растений пчелами", – отметил Толкачев.

Напомним, 2020 год побил все рекорды по количеству климатических катастроф.

Ранее климатологи на фото показали влияние глобального потепления.