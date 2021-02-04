Пожар в COVID-больнице Запорожья: стали известны детали трагедии

Пожар в больнице города Запорожья для больных с COVID-19 вспыхнул в ночь на четверг, 4 февраля. Около полуночи загорелся пятиэтажный корпус и огнем захватило палату реанимации на первом этаже.

Как рассказали очевидцы, сильного огня не было, а вот дымом окутало все здание. В отделении реанимации находились пациенты на искусственной вентиляции легких. Восемь человек удалось спасти, еще 29 пациентов из отделения были эвакуированы и перевезены в другие медицинские учреждения. Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, в реанимационном боксе погибли 4 человека – три пациентки и врач-анестезиолог.

Все погибшие пациентки были старшего возраста – 64 года, 76 лет и 91 года. А врачу – всего 26 лет. Больные находились под аппаратами ИВЛ. По предварительным данным, причина смерти – отравление угарным газом.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сообщила Венедиктова.

Она рассказала о состоянии остальных пострадавших – на момент пожара в отделении находились еще 12 человек. Спасатели выносили больных на руках и обеспечивали им кислород с помощью ручных груш.

"8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", - добавила генпрокурор.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются люди.

Пожар в COVID-больнице Запорожья

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов вылетел на место пожара в Запорожье.