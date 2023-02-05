Позбудьтесь цих шарфів, вони вийшли з моди у 2023 році

Шарф є обов'язковим зимовим атрибутом кожної модниці. Він не лише зігріває у холодну пору року, але й може грамотно доповнити образ. Але тут дуже важливо стежити за трендами. Адже вони міняються ледь не кожного сезону.
Про те, які шарфи вийшли з моди у 2023 році, розповідаємо у матеріалі нижче.
Колись було модно зав’язувати шарф на кшталт вільного художника. Сьогодні ж стильно носити довгі об’ємні шарфи. Такі, щоб можна було укутатися як у величезний плед.
Тому до кінця цієї зими варто носити моделі із мінімальним декором, бажано стриманих кольорів, які максимально наближені до природних. Головне, щоб ці шарфи були об'ємні і з довгими кінцями.
Раніше стильним вважалося, якщо на шарфах нескромно виднівся логотип бренду. Зараз такі великі написи - ознака несмаку, оскільки це зайвий раз демонструє вартість речі.
Зараз у моді однотонні або контрастні шарфи, якими легко доповнити майже будь-який образ. Цікавим є поєднання, коли колір цього аксесуару на кілька тонів темніший за верхній одяг, взуття чи сумку.
Кілька років тому майже кожна модниця обов'язково на зиму мала купити шарф із грубої в'язки. І чим вона більша, тим ефектніший вигляд це мало. Часто такі моделі робили із яскравих кольорів, аби ще більше виділити в'язку.
Зараз у моду повернувся мінімалізм. Тому варто шарфи такого типу замінити на щось більш стримане і лаконічне. Цієї зими вдалим вибором стане модель із гладкої фактури або зовсім дрібної в'язки.
Колись снуди були супермодними взимку. Адже вони часто могли виконувати ще й роль шапки. На зміну їм прийшли капори та балаклави із "вбудованим" снудом. Вони також дуже зручні, та ще й вдало доповнюють зимовий образ.
Їх доволі легко поєднувати із більшістю моделей верхнього одягу. Ця мода протримається точно ще кілька сезонів, тому варто прикупити собі хоча б два таких аксесуари.
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