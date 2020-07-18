Позаботьтесь о своем здоровье: женский гороскоп с 20 по 26 июля

Гороскоп на вторую половину июля гласит о том, что представительницы зодиакального созвездия получат интересные встречи и насыщенные дни. Особое внимание стоит уделить своему здоровью, так как насыщенный темп может серьезно подорвать силы и лишить энергии.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 20 по 26 июля и сообщили, кого ждет удача. Об этом пишет издание Vsrprozvezd.

Овен

Представительницам этого знака стоит вспомнить, что человек не машина и нужно давать организму отдых. Есть большой риск получить травму или обострятся хронические заболевания. Нужно максимально снизить нагрузку, но без ущерба для работы. Иначе все планы превратятся в невозможные. Неделя будет хлопотной.

Телец

Ближайшие дни у Тельцов станут очень удачными для общения с коллегами и в организациях. Успех звезды сулят во всех вопросах и это отличное время, чтобы начать планирование на будущее. С людьми, которых вы знаете недостаточно хорошо, не стоит запускать совместные проекты. В финансах тоже будет все хорошо, возможен выигрыш или подарок, а близкие люди помогут достичь успеха.

Близнецы

Домашние хлопоты вас поглотят на этой неделе и появится много задач, на которые вы ранее не обращали внимание. Для того чтобы избежать проблем, стоит тщательно распланировать свой бюджет. Опыт и советы друзей вам будут сейчас очень полезны. Неделя будет благоприятная для крупных покупок. От помощи близких людей отказываться не стоит.

Рак

Для Раков наступает идеально время для новых знакомств, общения с людьми и решения мелких проблем. Личный потенциал, сексуальность и обаяние начнут расти. В бизнесе ожидается появление состоятельного человека, который окажет финансовую поддержку. Новые знакомства станут очень полезными в ближайшем будущем.

Лев

Неделя станет очень удачной для тех, кто занимается коммерческой деятельностью и планирует заключить важный договор. Женщинам стоит быть очень осторожными при общении с другими людьми, так как им могут дать бесполезный или даже плохой совет. На выходных стоит уделить внимание пожилым родственникам и детям.

Дева

Идеальное время для составления долгосрочных планов, так как все цели, поставленные в этот период, будут иметь большое значение в будущем. Если у вас есть желание сменить работу или изменить свое финансовое положение, то стоит зафиксировать это в своих мыслях. Все решения, которые нужно будет принимать в ближайшие дни, нужно принимать самостоятельно и не опираться на мнение других людей. Есть вероятность начала служебного романа.

Весы

Удача окажется на вашей стороне и можно использовать ее для осуществления своих планов. Удачными станут походы по магазинам и смена имиджа, а вот от посещения стоматолога лучше отказаться и перенести визит на позднее время. В ближайшие дни стоит обратить внимание на тех, кому нужна помощь, благотворительность вам вернется сторицей. Удачными также будут знакомства и встречи с новыми людьми.

Скорпион

Прислушайтесь к интуиции перед тем, как реализовывать свои планы. Не отказывайтесь от знакомств и общения, вам эти люди могут пригодиться в будущем. Постарайтесь в ближайшие дни не конфликтовать со второй половинкой и не выяснять отношения, это приведет к затяжной ссоре. Самое верное – делать вместе то, что нравится обоим и не забывать о желаниях другого человека.

Стрелец

Внимание со стороны противоположного пола в ближайшие дни взрастет в разы, звезды сулят интересные и романтические встречи. Не стоит в этот период оставаться наедине со своими мыслями, постарайтесь работать с единомышленниками, больше общаться с друзьями. Будьте осторожны, возможна конфликтная ситуация и ссора, проявите терпение и вежливость.

Козерог

Финансы в Козерогов выйдут на первый план на этой неделе. Звезды сулят улучшение этой сферы жизни или совершение полезной покупки. Есть вероятность наладить свою личную жизнь и даже встретить надежного партнера. Не стоит только относиться к партнеру по-деловому. На вечеринках стоит быть аккуратнее с алкоголем.

Водолей

Жизненный потенциал Водолеев поднимется, а вместе с ним сексуальность, креативность и дар убеждения. Наступает идеальный период для прогулок на свежем воздухе и занятия спортом. Возможны неожиданные гости, которые превратят обычный вечер в настоящий праздник. Финансовую удачу принесет старая, давно забытая покупка.

Рыбы

Звезды сулят удачу и везение в бизнесе, в общении с семьей и с друзьями. Вас ждут приятные сюрпризы и новые интересные знакомства. Неделя также станет хорошей для покупок, лечения, консультаций у врачей. Могут быть важные изменения в личной жизни. Не стоит беспокоиться о том, что происходит, так как в конечно итоге все поменяется к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков в июле 2020 года.