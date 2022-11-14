У поїзді Укрзалізниці вигнали військового через "поганий запах": деталі скандалу
У поїзді Укрзалізниці вибухнув серйозний скандал. Там провідниця вигнала військового, який повертався із Донбасу до Києва.
Про кричущий випадок стосовно бійця розповіла в Instagram Любов Оліградська.
Деталі скандалу
Інцидент стався 11 листопада у поїзді Дніпро-Київ №731. За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поряд.
"Замість того, щоб дякувати людям, які захищають Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, тому що від нього погано пахне", - розповіла Любов Оліградська.
Військового вигнали до тамбура за "поганий запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)
Реакція на скандал від Укрзалізниці
Реакція УЗ не забарилася.
"Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести залишок поїздки у тамбурі", - написали в підприємстві.
В УЗ повідомили, що вони негайно організують тренінг для стюардів щодо дбайливого та уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда.
"Звертаємось до пасажирів за терпінням та повагою. Від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра", - зазначили в Укрзалізниці.
Також українців попросили повідомляти про подібні ситуації негайно – начальника поїзда, контактного центру або прямо в месенджері. Запевнили, що реакція буде блискавичною.
Українці вимагають звільнити провідницю
Українці залишилися незадоволені такими діями УЗ із приводу жахливого скандалу та вимагають звільнити провідницю, яка допустила таке ставлення до захисника України.
- Боже мій, яке приниження людини, мені так шкода, звільнити цю провідницю!! Жодної совісті та людяності!!!! Ганьба! Низький уклін цьому чоловікові, нашому захиснику, дякую за наш ранок і вечір, завдяки йому та його побратимам, ми живі та вільні.
- Але питання не лише до Укрзалізниці, а й у людях, які їхали у потязі.
- Провідника знайти не проблема, хай сім'я знайде цю падаль, і хай ця панянка на всю Україну принесе свої вибачення за вчинок!
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп.