ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за "плохого запаха": детали скандала

Новина українською →
Днепр, Понедельник 14 ноября 2022 10:28
В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за "плохого запаха": детали скандала В поезде УЗ выгнали в тамбур военного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В поезде Укрзализныци разразился серьезный скандал. Там проводница выгнала военного, который возвращался с Донбасса в Киев.

О вопиющем случае по отношению к бойцу рассказала в Instagram Любовь Олиградская.

Детали скандала

Инцидент произошел 11 ноября в поезде Днепр-Киев №731. По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два мужчины, сидевшие рядом.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - рассказала Любовь Олиградская.

В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за &quot;плохого запаха&quot;: детали скандалаВ поезде Укрзализныци выгнали военного из-за &quot;плохого запаха&quot;: детали скандалаВоенного выгнали в тамбур за "плохой запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Реакция на скандал от Укрзализныци

Реакция УЗ не заставила себя ждать.

"Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток поездки в тамбуре", - написали в предприятии.

В УЗ сообщили, что они немедленно организуют тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда.

"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением. От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в Укрзализныце.

Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.

Украинцы требуют уволить проводницу

Украинцы остались недовольны такими действиями УЗ по поводу ужасного скандала и требуют уволить проводницу, которая допустила такое отношение к защитнику Украины.

  • Боже мой, какое унижение человека , мне так жаль, уволить эту проводницу !!!! Никакой совести и человечности !!!! Позор !!! Низкий поклон эту мужчине, нашему защитнику, спасибо за наше утро и вечер, благодаря ему и его побратимов, мы живы и свободны.
  • Але питання не лише до Укрзалізниці, а у людях, які їхали у потязі.
  • Провідника знайти не проблема нехай сім‘я знайде цю падаль, і хай ця панянка на всю Україну принесе свої вибачення за вчинок!

Напомним, "Укрзализныця" запустила новые рейсы через Чоп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця