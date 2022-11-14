В поезде Укрзализныци выгнали военного из-за "плохого запаха": детали скандала
В поезде Укрзализныци разразился серьезный скандал. Там проводница выгнала военного, который возвращался с Донбасса в Киев.
О вопиющем случае по отношению к бойцу рассказала в Instagram Любовь Олиградская.
Детали скандала
Инцидент произошел 11 ноября в поезде Днепр-Киев №731. По словам дочери военнослужащего, проводнику на него пожаловались два мужчины, сидевшие рядом.
"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - рассказала Любовь Олиградская.
Военного выгнали в тамбур за "плохой запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)
Реакция на скандал от Укрзализныци
Реакция УЗ не заставила себя ждать.
"Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток поездки в тамбуре", - написали в предприятии.
В УЗ сообщили, что они немедленно организуют тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда.
"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением. От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в Укрзализныце.
Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.
Украинцы требуют уволить проводницу
Украинцы остались недовольны такими действиями УЗ по поводу ужасного скандала и требуют уволить проводницу, которая допустила такое отношение к защитнику Украины.
- Боже мой, какое унижение человека , мне так жаль, уволить эту проводницу !!!! Никакой совести и человечности !!!! Позор !!! Низкий поклон эту мужчине, нашему защитнику, спасибо за наше утро и вечер, благодаря ему и его побратимов, мы живы и свободны.
- Але питання не лише до Укрзалізниці, а у людях, які їхали у потязі.
- Провідника знайти не проблема нехай сім‘я знайде цю падаль, і хай ця панянка на всю Україну принесе свої вибачення за вчинок!
Напомним, "Укрзализныця" запустила новые рейсы через Чоп.